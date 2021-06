Öklömnyi jég eshet, óvatosan menjünk bele a Balatonba

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a hőség miatt harmadfokú figyelmeztetést már nem adtak ki. Ugyanakkor továbbra is másodfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében, míg Budapesten, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyében elsőfokúra csökkent a készültség.

Az ország északnyugati felén már visszaesik a hőmérséklet, itt maximum 26–27 fok várható, míg délen helyenként 37 fok közelébe szökkenhet a hőmérő higanyszála. Vagyis miközben a Dunántúlra már megérkezik a hűvösebb levegő, keleten, délkeleten még kitart a hőség. Ezzel együtt az UV-B-sugárzás is az ország nagy részén nagyon erős lesz, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön az extrém szintet is elérheti.

Szerdán késő délután, este leginkább a Tiszántúlon, északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon várható helyenként zivatar. Késő este, csütörtökre virradó éjszaka általában az északi megyékben van nagyobb esély vihar kialakulására. Ezeken a helyeken intenzív csapadék, óránként 60-80 kilométeres szélroham, néhol jégeső is lehet. Emiatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Az elmúlt napokban már hullottak nagyméretű jegek, helyenként 5 centiméteres átmérőjűnél nagyobb, öklömnyi tömbökbe egyesülve. A balatoni fürdőzőknek is érdemes erre felkészülni, mert ahogy az elmúlt hétvégén, úgy most is kialakulhatnak szupercellák, amik jégesőt és viharos széllökéseket okozhatnak.