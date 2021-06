Megszólalt az áldozat ügyvédje és a honvédség is a szexuális zaklatásról

Hiába próbált a Magyar Honvédségen belül is segítséget kérni, akár jogi szolgálatoktól, akár pszichológustól vagy parancsnokoktól, mindenhol falakba ütközött – mondta Hegedűs Antal, annak a nőnek a védője, akit állítása szerint rendszeresen közösülésre kényszerített egy alezredes a Magyar Honvédségnél. A zaklatási ügyről elsőként a HVG számolt be.

A nő ügyvédje az RTL Klub Híradójában elmondta: az áldozatnak a feljelentés után is együtt kellett volna dolgoznia felettesével, ezért védence kénytelen volt betegszabadságra menni.

Idén januárban tett feljelentést a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen, ennek ellenére egyiküket sem helyezték át, továbbra is együtt kellett volna dolgozniuk. Nagyon célszerűtlennek gondolom, hogy ha valaki feljelenti az elöljáróját, az továbbra is annak az alárendeltségében kell, hogy dolgozzon. Szerettük volna, hogy ez ne így legyen, korábban erre nagyon kiforrott gyakorlat is volt, de sajnos úgy néz ki, hogy ez jelen pillanatban már nem áll fenn