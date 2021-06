Kijöttek a lazítás részletei, de Zacher Gábor szerint nincs vége a háborúnak

Szerda este először a kormányzati tájékoztató oldalon, majd a Magyar közlönyben is megjelent, hogy 5,5 millió beoltott után megszűnik a maszkviselés, újabb enyhítések jönnek. Megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások, számtalan helyre védettségi igazolvány nélkül mehetünk, a lakodalmakban már négyszáz vendég is mulathat. Az enyhítésekről Zacher Gábor toxikológust, a hatvani kórház főorvosát kérdeztük.

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lép életbe az 5,5 millió beoltott elérését követően. A magyar lakosság magas átoltottságnak köszönhetően a járvány harmadik hulláma elvonult, az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, így az élet fokozatosan visszatérhet a normális kerékvágásba – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról szóló kormányrendeletet a Magyar Közlönyben tették közzé szerda este.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett rendelet az ötmillió-ötszázezredik Covid-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

A kormányzati tájékoztató oldalon szerda kora este összefoglalták az enyhítés alappilléreit. Eszerint 5,5 millió beoltott után:

a kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, nem kell majd maszkot viselni a közterületeken (közterületeken már most sem kell maszk), az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

Megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a 10 négyzetméter/vásárló és a távolságtartási szabály).

Családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.

Sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok; ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

A korlátozások feloldásánál a kormány figyelembe vette a korábbi nemzeti konzultáció eredményét, a magyar emberek véleményét a lépcsőzetes újraindításról – teszik hozzá. Ahogyan azt is, hogy az enyhítések mellett ismét felhívják a még be nem oltottak figyelmét, hogy a vírus továbbra is terjed Európában és még jelen van Magyarországon is – ezért mindenkit arra kérnek, hogy vegye fel az oltást.

Az oltás nem egyenlő a védettséggel

Zacher Gábor toxikológus, a hatvani kórház főorvosát kérdeztük a járványügyi szabályok enyhítéséről. Mint mondta, nem győzi hangsúlyozni: a védettség a második oltás utáni 12-16. napon alakul.

A beszúráshoz kötni az enyhítést szakmailag nem logikus döntés. Hiszen az 5,5 millió oltás még nem jelenti azt, hogy 5,5 millió védett ember van. Lehet, hogy az első oltás után is kialakul egy minimális védettség, de a teljes biztonság a második oltás után 12-16 nappal lesz. A probléma az, hogy az oltási hajlandóság csökkent, és rengeteg ember nem tudja megfogalmazni, hogy miért nem vette még fel az oltást. Tehát a kórházban amikor megkérdezem, hogy miért nem kapott még vakcinát, olyan válaszokat kapok, mint a „csak”, „csakúgy”, „nem tudom”, „nem kerestek még”

– mondta Zacher Gábor az Indexnek, megjegyezve: bár utóbbi indok a legmeghökkentőbb, megérti a felvetést. Megítélése szerint ugyanis „nem jó az oltások propagandája”, tapasztalata szerint még mindig attól rettegnek az emberek, hogy chip kerül a szervezetükbe, illetve, hogy módosítják a géneket.

Nagyon fontos lenne magyarul, roppant érthető módon elmagyarázni, hogy hogyan működnek az oltások. Tök jó az óriásplakát, tökjó a gyors reklámfilm, de még jobb lenne egy felvilágosítás, hogy mi történik egész pontosan a szervezetben az oltástól. Így az emberek tudnák, hogy nem chip, nem örökítés, nem méreg. Az embereknek tudniuk kell, hogy mi ez, és akkor talán nagyobb lesz a hajlandóság, mert valljuk be, hogy jelenleg a 8 milliós oltásnak, ami a nyájimmunitást adja, annyi esélye van, mint utolsó fagyinak a gyerekzsúron

– véli Zacher Gábor, aki azt is hozzátette: az önkormányzatoknak nagy felelősségük van az oltáskampányban, meglátása szerint a képviselőknek most is házról házra kellene járniuk, mint választásokkor, csak most nem a szavazatért, hanem az oltás felvételének fontosságáért.

Jönnek a mutánsok

Arról, hogy a maszkviselési szabályok is enyhülnek, sem a tömegközlekedési eszközökön, sem a plázákban nem lesz kötelező a maszk, Zacher Gábor úgy vélekedett: egyéni ízlés kérdése, hogy az emberek miként döntenek, amikor béke van. Most ugyanis az van, de itt vannak a mutánsok, és ez még okozhat gondot.

Most béke van. A betegek és az elhunytak száma csökken, aminek persze nagyon örülünk. De itt vannak a mutánsok. Ha valakiben, mondjuk egy védett személyben ott a mutáns, és elmegy szórakozni a barátokkal: puszi jobbról, puszi balról, és máris megkapta a nem védett, oltatlan barát a mutáns vírust. A beoltottnak semmi baja, vagy enyhe tünetekkel megússza, a védettség nélküli barátok sorsa pedig ismét ijesztően, akár tragikusan is alakulhat

– véli a szakember, hozzátéve: ugyanezt a példát vetíthetjük a lakodalomra, egy nagyobb bulira, fesztiválra, vagy a bevásárlásra. Ezért mindenkinek azt tanácsolta, hogy vegye fel az oltást, hiszen, mint mondta,

nincs vége a háborúnak!

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)