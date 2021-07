A csütörtöki káosz után normalizálódni látszik a helyzet a horvát–magyar határon

Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült kezelni a Magyarországról Horvátországba utazók várakozási idejét – tudta meg az Index.

Csütörtökön óriási tömeg indult el Magyarországról Horvátországba nyaralni, ami valószínűleg összefügg az európai uniós egységes védettségi igazolványok kiadásával is. Emiatt is a két ország közötti határátlépőknél több órát kellett várakozni, és ettől hosszú, összefüggő kocsisorok alakultak ki, amiről az Index is beszámolt. Letenyénél három-, míg a közúti határátkelőnél kétórás várakozás volt a kilépő személyforgalomban. A nagy tömeg mellett a horvát rendőri szerv július 1-jén bevezetett ellenőrzési szigorítása is hozzájárult a káoszhoz.

Azonban az Index információ szerint a tegnapi helyzetet sikerült kezelni, az nem tudható, hogyan, de ma mindössze húsz-harminc perc várakozás után eljuthatunk Horvátországba.