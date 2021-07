Magyarok millióinak élete változott meg ma hajnalban

Mivel pénteken elértük az öt és félmillió koronavírus elleni vakcinával beoltottat, ezért aznap este megjelent a Magyar Közlönyben az újabb enyhítésekről szóló rendelet. A rendelkezések előírtak szombat hajnaltól kezdve életbe is léptek, ezáltal véget ért a kötelező maszkviselés korszaka a beltereken és a tömegközlekedési eszközökön.

A Magyar Közlönyben az alábbi határozat jelent meg:

Megállapítom, hogy az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. július 2. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése alapján az R. hatálybalépésének naptári napja 2021. július 3-a, azaz kétezerhuszonegy július harmadik napja.

A védelmi intézkedések lépcsőzetesfeloldásánakhatodik fokozatáról szóló kormányrendelet még szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelkezés értelmében:

megszűnik a kötelező maszkviselés az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, és általában a kórházak és a szociális intézmények kivételével mindenhol, de a maszk használatát nem lehet megtiltani az embereknek;

védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra;

megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások, vagyis a tíz négyzetméter/vásárlóról és a távolságtartásról szóló szabály;

a családi események, magánrendezvények esetén az eddigi ötvenfős létszámkorlátozás száz főre, a lakodalom esetén a kétszáz fős létszámkorlátozás négyszáz főre emelkedik;

az egyetemek és a főiskolák készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

További bejelentések érkeztek a MÁV-tól és a BKK-tól

A MÁV-Volán-csoport – eddigi gyakorlatának megfelelően – a hatályos járványügyi intézkedésekkel összhangban jár el. A kiadott kormányrendelet értelmében holnaptól nem kötelező maszkot viselni a közösségi közlekedési járműveken, illetve a nyitott és zárt állomásokon, megállóhelyeken sem – írta az Indexnek megküldött közleményében a társaság. A maszkhasználat senki számára nem tiltott a továbbiakban sem, ezután is igény szerint hordható bárhol.

A BKK nagyjából ugyanezt írta közleményében mint a MÁV-Volán-csoport. Emlékeztettek továbbá arra, hogy a kötelező maszkviselés tavaly április óta volt érvényben, ennek és a rendszeres fertőtlenítésnek köszönhetően a közösségi közlekedés biztonságos választás maradt. A szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk a járvány elleni küzdelem egyik hatékony eszközének bizonyult – hangsúlyozták.

A Margitszigeti Szabadtéri Színház is közölte, hogy előadásaik i mmáron védettségi igazolvány nélkül is látogathatóak . Hozzátették, hogy így már az elektronikus és a hibrid hajtású taxik is korlátozások nélkül szállíthatják a színház vendégeit a Margitszigetre.

Eltűnt a maszk

Szombat hajnalban a fentiek jegyében a köztereken és tömegközlekedési eszközökön a legtöbb ember már nem viselt maszkot, de még azért akadtak olyanok is, akik továbbra is magukon tartották még az arcfedőt megszokásból vagy óvatosságból.

Mi marad akkor a régiben?

A sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott vagy ötszáz főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvényeken nem történik enyhítés. Ez azt jelenti, hogy marad a létszámkorlátozás, és ezeken az eseményeken továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.