Tízmilliárdos többlettámogatást kap a budapesti egészségügy

Ez kifejezetten az egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztéseket fogja támogatni. Ez minden budapesti kerületet és a fővárost is érinti − jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs negyedik ülése után. Az egészségügyi támogatásokról szóló kormányhatározat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is beszámolt az egészségügyi támogatásról a Facebookon.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa az a fórum, ahol a kormányzat és a városvezetés közösen dönt a budapestieket érintő legfontosabb beruházásokról, forrásokról. A Tanács ügyvezető alelnökeként örömmel tájékoztatom a budapestieket, hogy az Egészséges Budapest Program keretében idén 10 milliárd forint kormányzati támogatást biztosítunk egészségügyi fejlesztésekre Budapesten. Erről egyeztünk meg a Fővárossal

– írta az államtitkár. Az Egészséges Budapest Program célját a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésében jelölte meg. Hozzátette:

A források kerületenkénti elosztásáról a Főpolgármester tett javaslatot, a kormány ennek megfelelően folyósítja a forrásokat az érintett kerületeknek.

Fürjes Balázs ismertette az Egészséges Budapest Program célkitűzéseit:

Támogatják új praxisközösségek létrehozását, diagnosztikai központ építését, és szakrendelők, háziorvosi rendelők kibővítését több kerületben.

Csökkentik a várólistákat a CT-re és az MR-re, a képalkotó eljárásokra.

Támogatják a telemedicina-szolgáltatást, az okoseszközök bevonását a gyógyításba.

A kormány tehát összesen 10,2 milliárd forinttal támogatja a fővárosi kerületek egészségügyi fejlesztéseit, méghozzá az alábbiak szerint:

Budapest Főváros Önkormányzata, diagnosztikai programok és ezeket elősegítő szolgáltatások kialakítása, működtetése: 750 000 000

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés: 150 000 000

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 1 250 000 000

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, ideértve a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat 1. melléklet 2. sorában meghatározott, önkormányzat által biztosítandó fejlesztési forrást is, valamint orvosieszköz-fejlesztés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés: 528 750 000

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 150 000 000

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, orvosieszköz-beszerzés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés: 65 400 000

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, telemedicinaszolgáltatás-fejlesztés, orvosieszköz-beszerzés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés, épületfelújítás, humánerőforrás-fejlesztés: 135 000 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, új épület: 50 000 000

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, épületfelújítás, -korszerűsítés: 500 000 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 1 400 000 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 300 000 000

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés: 1 500 000 000

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 400 000 000

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 131 424 335

Budapest Főváros XVI. kerületi Kertváros Önkormányzat, épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 850 000 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 79 300 000

Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 800 000 000

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 250 000 000

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 750 000 000

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 225 000 000

Novák Katalin az újraindítási operatív törzs ülése után a maszkviselésről is beszélt. Emlékeztetett: az öt és fél millió beoltott elérése után szinte mindenhol megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Hozzáfűzte, hogy az egészségügyi és szociális intézményekre vonatkozó maszkhasználati szabályokat a felelős miniszter határozza majd meg, az erre vonatkozó szabályok ma jelennek meg. A fő szabály azonban az, hogy a látogatóknak minden esetben maszkot kell majd viselniük, az intézetekben dolgozók számára abban az esetben kötelező a maszkviselés, ha találkoznak a látogatókkal – húzta alá.

A családokért felelős miniszter elmondta: a kormány nem tervez antitestmérést, ez mindenkinek a saját döntése, és magánúton tudják ellenőrizni.

Novák Katalin elmondta azt is, hogy a kormány elfogadta a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatát, amely szerint a látvány-csapatsportágakat érintő taotámogatás jelenlegi 100 milliárd forintos összegét vissza kell emelni a korábbi 125 milliárd forintra.

Az operatív törzs keddi ülésén arról született javaslat, hogy a kormány négy vidéki, sport- és közösségi létesítmény fejlesztésére biztosítson forrást a közösségi élet újraindításáért és megerősítéséért.

Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára elmondta, hogy nagyon fontos volt, hogy a sportlétesítmények fejlesztései ne álljanak le a járvány alatt. A kormány döntéseivel és támogatásával így is történt, és jelenleg is sok projekt vár fejlesztésre országszerte − tette hozzá az államtitkár.