Csődközeli helyzetbe sodródott a főváros

A BKK jegyárbevétele az első félévben 18 milliárdra esett. Összehasonlításul: 2019 első félévében 34,8 milliárd forint volt. Már itt képződött egy majdnem 17 milliárdos lyuk a költségvetésben, de a többi fővárosi cég is megszenvedte a járvány időszakát – mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes Budapest aktuális napi ügyeit soroló háttérbeszélgetésén. A 2021-es év még az előző évnél is rosszabbul alakult a közlekedési társaság jegyárbevétele esetében, idén négymilliárdos kiesést kellett elkönyvelniük az előző évihez képest.

Nyári kánikula ide vagy oda, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. is csapnivalóan teljesített:

míg 2019 első félévében 7,3 milliárdot szedett be belépőjegyekből, addig 2021-ben mostanáig csupán 667 milliót. A Fővárosi Állat- és Növénykert bevétele sem alakult sokkal jobban, 2019 első hat hónapjában 746 millió, idén már csak 244 millió volt. Itt is látszik egy félmilliárdos kiesés.

A budapesti idősotthonokba is kevesebben költöztek, a május végi adatok szerint itt 352 millióval kevesebb bevétel keletkezett, mint időarányosan azt megelőzően. Ha csak ezeket az adatokat vesszük figyelembe, akkor is látszik, hogy jóval húszmilliárd feletti hiányt kell a városvezetésnek menedzselnie, miközben a főváros teljes általános tartaléka 15 milliárd forint. A közgyűlés szeptemberben várhatóan módosítja is a költségvetést.

A közösségi közlekedés fenntartása Budapest esetében kötelezően ellátandó feladat, ám az ehhez tartozó állami normatívát – amely 12 milliárd forint lenne – nem kapták még meg, ahogy a Lánchíd rekonstrukciójához tartozó állami hozzájárulás idei évre kalkulált hárommilliárdját sem – mondta Kiss Ambrus. A főváros első féléves költségvetési zárása július 30-án lesz.

A fentiek tükrében akár örömteli hír is lehet, hogy a 3-as metró szerelvényei legalább klimatizálhatók.

A főpolgármester-helyettes szerint az elmúlt három évben akkorát fejlődött a technológia, hogy e berendezéseket már elbírja a szerelvények vázszerkezete. Ugyanez igaz azokra a használt villamosokra is, amelyekről az eladást tervező Frankfurt városvezetése azt nyilatkozta, hogy nem klimatizálhatók. A BKV szakemberei szerint viszont ez már lehetséges, ezért is tervezi a budapesti városvezetés ezek megvásárlását.

A beszerzést mindenesetre megelőzi egy prototípus Budapestre hozatala, ezen fogják kipróbálni, hogy felszerelhető-e rá a klíma. Arra a kérdésre, hogy mi lesz akkor, ha nem, azt mondta, akkor ez majd egy következő megoldandó probléma lesz.