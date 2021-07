Emléktáblát avattak a rejtélyes körülmények között elhunyt cserdi polgármester tiszteletére

Bogdán László halálának évfordulójára alkalmából emléktáblát avattak Cserdiben. A máig tisztázatlan körülmények között elhunyt polgármesterről családtagjai, barátai és a település lakói is megemlékeztek.

2021. július 13-án lesz egy éve, hogy Bogdán László itt hagyott bennünket. Laci sajnos korán távozott. Meggyőződésünk, hogy öröksége példaértékű, követésre méltó. Olyan magyar ember volt, aki mélyen hitt abban, hogy a cigányság kiemelhető a mai élethelyzetéből, és idővel nem lesznek másodrendű állampolgárai Magyarországnak

– mondta a megemlékezés szervezői nevében Etelközi Péter.

Az emléktábla azt hirdeti:

A változás úgy kezdődik, hogy valaki elindul valamerre.

Az évfordulóra elkészült Gyurok Jánosnak a Bogdán László életéről szóló könyve is, amit elsőként Cserdiben mutattak be.

A megemlékezésen Füsti Molnár Éva, a Pécsi Nemzeti Színház művésze és a pécsi Chacho Rom zenekar is részt vett, az eredeti tervektől eltérően azonban Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök az egészségi állapota miatt nem tudott elutazni Cserdibe. Üzenetét Bogdán Veronika, a település első egyetemi hallgatója, Bogdán László unokahúga olvasta fel:

„Egy év telt el a fájdalmas hír óta. Bogdán László meghalt. Akkor is, most is úgy éreztem és érzem, hogy a halála egy keserűséggel teli kiáltás volt mindnyájunk felé. Vegyetek észre bennünket! Ha másként nem, hát a halálom árán. Ez az első gondolatom, ami vele kapcsolatban eszembe jut. Miért vagyunk mi, cigányok lenézettek, miért van irányunkban annyi előítélet, indulat, bántás?

Miért vagyunk útban mindenkinek? Azért, mert barnább a bőrünk? Tudom, hogy neki ez nagyon fájt.

(...) Minden lehetőséget megragadott, hogy erről beszéljen idehaza és külföldön egyaránt. Sajnos egyedül maradt. Túl gyors tempót diktált, és ezért lemaradtak sokan mellőle. Egyedül maradt, mert a társadalom nem tudta vagy nem akarta megérteni. Egyedül maradt, és sokan ki is használták jóhiszeműségét. (...) Laci, Isten veled!”

A szervezők Karácsony Gergelynek is köszönetet mondtak, a főpolgármester magánemberként finanszírozta a költségek jelentős részét.

Ahogy arról már korábban írtunk, tavaly július 13-án holtan találták Bogdán Lászlót, a Baranya megyei Cserdi polgármesterét. Az Index forrásai szerint a roma polgárjogi aktivistaként is ismert politikus öngyilkos lett, holttestére az önkormányzat egyik épületében találtak rá, miután a családja keresni kezdte. Halálát követően számtalan feltételezés, találgatás indult útjára, a miértre a család ügyvédje, Visegrády Zoltán adott választ.

A polgármester halálát követően elmondta, „mindenféle megalapozatlan összeesküvés-elméletek, legendák születtek” – ezek tisztázására közölt egy bejegyzést a Facebook-oldalán.

Tény, hogy Bogdán László tragikus halála az általa megkezdett, jelentős összegű beruházások meghiúsulásával hozhatók összefüggésbe, a halála oka egy általa kezdeményezett beruházás kapcsán keletkezett pénzügyi elszámolási probléma.

Bogdán László szívügyének tekintette ezeket a beruházásokat, de minden erejét felőrölte a beruházások megvalósulásának sorozatos kudarca.

Bogdán László halála után az időközi polgármester-választást öccse, Bogdán Gyula nyerte meg.

