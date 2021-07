Ma dönt Berki Krisztián büntetőfékezéséről a bíróság

Ön szerint mit kap Berki Krisztián? 3064 Felfüggesztettet

2801 Letöltendő börtönt

1938 Megússza pénzbüntetéssel

A tárgyalássorozatnak, melyről tegnap is tudósítottunk, nincs vége. Ma 8 óra 30 perctől a perbeszédekre kerül sor, ezután az ügy lezárul, a bíró ítéletet hirdet. Addig természetesen az Index minden izgalmasabb pillanatról informálja olvasóit.

Az ügy precedensértékű lehet, mert sokak számára nem egyértelmű, hogy önbíráskodás-e a büntetőfékezés, vagy immár Btk.-ba ütköző cselekedet, amelyet a törvénykönyv szankcionál. Ezt a témát járta körbe nemrég társoldalunk, a Totalcar, amelynek stábja a Dr. Herpy rendel egyik epizódját kifejezetten ennek a témának szentelte.

Noha a büntetőfékezés nem jogszabályi fogalom, egyre gyakrabban találkozunk vele, ezért fontos részletekbe menően bemutatni a jelenséget, a veszélyességét, illetve lehetséges következményeit – gondolta a Totalcar stábja, és egy 22 perces videóban tárgyalta a lényeget.

A videó főbb megállapításai:

AZ INDÍTÉK: A büntetőfékezés vélt vagy valós sérelem megtorlásából, megijesztési vagy feltartási céllal, forgalmi ok nélküli, azaz indokolatlan fékezést jelent. A cél egyértelmű: hogy a hátul jövő megijedjen.

MIT SZÓL EHHEZ A TÖRVÉNY? Egyfajta önbíráskodásról ez. Amikor mindez a forgalomban történik és közvetlen sérülésveszélyt okoz, azt a jog közúti veszélyeztetésként értékeli. A Büntető törvénykönyv szerint lényegében az, aki a KRESZ szabályainak szándékos megszegésével más testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, elköveti ezt a cselekményt.

MI LEHET A BÜNTETÉS? Elég tehát a közvetlen veszély kialakulása, nem kell, hogy megtörténjen a baleset, az elkövető így is három évig terjedő börtönbüntetésre, vagy az esetleges baleset eredményétől függően még súlyosabb büntetésre számíthat.

MI SZÁMÍT MÉG KÖZÚTI VESZÉLYEZTETÉSNEK? Ide tartozik például a kormányrárántással létrehozott közvetlen baleseti veszély vagy baleset is, de az is, ha egy előzést valaki direkt gyorsítással nehezít, amiből közvetlen balesetveszély, vagy baleset lesz. A büntetőfékezés akkor minősül közúti veszélyeztetésnek, ha emiatt más testi épsége közvetlen veszélybe kerül, vagy az illető megsérül.

Ami most tudható, hogy az ügyész 2 év 6 hónapot kért Berki Krisztiánra, aki a tegnapi tárgyaláson mindent tagadott, és kiderült az is, hogy nem tartja magát bűnösnek. A celebritás véleményén felül kíváncsiak vagyunk olvasóinkéra is, jelesül arra, hogy vajon mit kap a vádlott.

