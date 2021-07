Páncéltörő rakétákat vesz Magyarország Izraeltől

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos jelenlétében Cví Marmor, a Rafael Advanced Defense System Ltd. alelnöke aláírta a cégcsoport Spike irányított páncéltörő rakétáinak magyarországi beszerzéséről szóló megállapodást – írja az MTI. Hozzáteszik: a kormánybiztos az elmúlt napokban katonai fejlesztésekről tárgyalt az Elbit és az Israel Aerospace Industries (IAI) védelmi ipari vállalatokkal Izraelben. A magyar fél már korábban aláírta a megállapodást.

A Spike nevű rakéta magas röppályát követve felülről támadja a páncélozott járműveket, ahol azok a legsebezhetőbbek. Egyúttal alkalmas megerősített fedezékek, valamint minden olyan célpont megsemmisítésére, amely precíziós pusztítóerőt kíván. Az első Spike LR2 változatú rakéták a honvédség számára épülő Lynx gyalogsági harcjárművek fegyverrendszerének részét képezhetik.

Izraeli látogatásán Maróth Gáspár az MTI tudósítójának elmondta, hogy az IAI szervezésében élőben, műveleti körülmények között is megtekintik a Magyarország számára korábban beszerzett Vaskupola légvédelmi rendszer radarjait.

A Vaskupola radarrendszere, amely már három másik NATO tagországban is beszerzésre került, a világ egyik legfejlettebb légvédelmi és tűzvezetésre is egyaránt alkalmas eszköze. Sajnos ezeket a képességeket néhány héttel ezelőtt élőben lehetett látni. Azért is jöttünk, hogy az izraeli kollégák megmutassák ennek a legutóbbi, a Gázai övezetet uraló Hamász elleni hadműveletnek a tanulságait is. Kimentünk a terepre, és láthattuk műveleti körülmények között a rendszer működését, illetve megosztották velünk az elmúlt hónapok tapasztalatait is