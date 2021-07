Felszeletelik a Lánchidat, utoljára mutathatjuk közelről a munkát

Egy hónappal ezelőtt teljesen lezárták a forgalom elől a Lánchidat. A június közepe óta zajló munka során teljesen lecsupaszították a hídszerkezetet: leszerelték a dísz- és közvilágítást, elvitték a kandelábereket és lemarták az aszfaltot az útpályáról. Nemsokára megkezdik a járdaszakaszok bontását is, ám előtte a kivitelező még utoljára lehetőséget teremtett arra, hogy testközelből mutathassuk meg olvasóinknak, hogyan bontják szét a főváros legöregebb, Dunát átívelő műtárgyát.

A híd előkészítése után, egy hete jutott a rekonstrukciós munka abba a fázisba, hogy megkezdhették magának az útpályának a bontását. Jól látható, hogy az elöregedett vasbeton szerkezetet betonvágó körfűrésszel, az útpálya hossztengelyében négy szeletre vágják fel, majd a csavaros rögzítést követően a 2-3,5 tonnás betonszeleteket egyesével kiemelik és elszállítják.

Az útfelület megbontását középről kezdték, itt már láthatók a bent maradó acéltartó szerkezetek, amelyeket nem cserélnek ki,

de a mérnökök folyamatosan vizsgálják, hogy kell-e, és ha igen, hol kell javítani.

Augusztusban érkeznek a helyszínre azok az új acél pályaszerkezeti elemek, amelyeket a bontási munkálatokkal egy időben elkezdenek - középről indulva - beépíteni. Minderre azért van szükség, hogy a híd egyensúlyi szerkezete végig megtartható legyen. A régi vasbeton pályaszerkezet évtizedes távlatban nem viselte jól a sós hólét, korszerűtlenségét a rendkívüli súlya is jól jelzi. Az új acél szerkezet nem csak könnyebb, de jobban is illeszthető a híd többi, megmaradó eleméhez. is.

Puskár Anett, a kivitelező A-Híd Zrt. szóvivője azt mutatja, hogy elkészült a tartóláncok állványzata, a magasban dolgozó szakemberek már meg is kezdték szemcseszórással a láncok korrózióvédelmét. Emellett több segédszerkezetet is felépítettek. Ezek közül a leglátványosabb a két parton álló toronydaru, illetve a külön a Lánchídra tervezett két bakdaru, a hozzájuk tartozó sínrendszerrel. Ez utóbbi a bontás és építés során szükséges anyagmozgatást teszi lehetővé a hídon. Már látható az a 7000 négyzetméteres alsó függesztett állványzat, ahonnan a híd szerkezetét alulról is vizsgálni lehet.

12 Galéria: Felszeletelik a Lánchidat, utoljára mutathatjuk közelről a munkát Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Látogatásunk reggel 8 órás időpontját az is indokolta, hogy ilyenkor folyik a legintenzívebben a munka. Becslésünk szerint legalább ötven építőmunkás dolgozott egyszerre a különböző munkafázisokon, ám – mint megtudtuk – a hőségriasztás esetén, jellemzően 11 és 15 óra közti idősávban úgy szervezik a munkát, hogy ekkor ne kellejen kemény fizikai munkát végezni a hídon. Az előre eltervezett ütemterv ezzel együtt tartható.

A teljes hídzár 2021. június 16-án kezdődött és innentől számított 18 hónapig tart, ezután térhet csak vissza a közúti forgalom Pest és Buda között az útpályára.

A gyalogosoknak tovább kell várniuk, ők csak az 1873-as városegyesítés 150. évfordulójára időzített átadáskor sétálhatnak át újra az ekkor már teljes körűen megújított Lánchídon.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)