Szédítő hullámvasút lett az időjárásból, mindenre fel kell készülni

Továbbra is úgy érezhetjük, mintha hullámvasúton ülnénk, egyszer fenn, egyszer lenn, hol forróság, hol jéggel megspékelt zivatar tör ránk. Vasárnapra virradóra sem nagyon hagyott minket aludni az égzengés, szinte megállás nélkül csapkodtak a villámok, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakult.

A Balatonra

óránként száz kilométeres sebességgel

csapott le a vihar, egy csapásra véget vetve a strandidőnek. Szinte percek alatt láthatatlanná vált a túlpart.

Ráadásul a víz nemcsak a magyar tengerben volt nagy mennyiségben, hanem olyan helyeken is, ahol nem kéne lennie, Baranyában például valóságos özönvíz alakult ki. A Balatontól délre fekvő Vásárosdombón az elmúlt 24 órában 103 milliméter csapadék hullott, ennek hatására a csatornák, vízelvezetők megteltek vízzel, helyenként vízátfolyások és villámárvizek is kialakultak.

A Dunántúlon is többfelé tomboltak viharok, Győr-Moson-Sopron megyében kialakult egy erősebb cella. A megye délnyugati részén fekvő Cirák településre szombaton 18 óra magasságában csapott le a zivatar, melyet a felvételek tanulsága szerint viharos széllökések, sőt légzuhatag is kísért, miközben felhőszakadás is zúdult a térségre.

A vihar fákat döntött ki, és villanyvezetékeket tépázott meg. A fővárosban sem volt sokkal jobb a helyzet, néhol akkora vízmennyiség zúdult le hirtelen, hogy a kanálisok nem birkóztak meg vele. Az Időképnek beküldött olvasói felvételek tanúsága szerint a víz még a magasabb építésű autóbuszokba is befolyt, elkélt volna itt is egy árvízi hajós.

Vasárnap a napsütést sokfelé zavarhatják gomolyfelhők, és több tájegységünkön is kialakulhatnak lokális jelleggel záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Zivatarra éjfélig az egész országra sárga, felhőszakadásra a négy keleti megye kivételével narancs figyelmeztetés van érvényben. A hőség miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adott ki narancs figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kezdetben elsősorban a Dunántúlon és az Alföld déli, délkeleti területein kell zivatarokra számítani, majd napközben ismét többfelé várható zivatar. A zivatartevékenység – írja honlapján az OMSZ – várhatóan a hétfőre virradó éjszaka is kitart.

Az elsődleges veszélyforrás a felhőszakadás lesz, rövid idő alatt 25–30 milliméter, helyenként akár 50 millimétert meghaladó csapadék is hullhat, amelyet néhol kisméretű jég és viharos, 60–80 kilométer per órás vagy néhol ezt meghaladó széllökés is kísérhet.

Délelőtt 16–22, délután 27– 35 fokot mérhetünk, de a zivatarokat követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Úgyhogy aki hétvégi programot tervez, nem árt, ha mindenre felkészül.