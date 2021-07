Több ismert magyar, ellenzéki közéleti személyiséget is megfigyeltek egy NSO nevű izraeli cég mobiltelefonok feltörésére és lehallgatására kifejlesztett kémprogramjával – írja a Direkt 36. Egy kiszivárgott listán világszerte 50 ezer célszemély telefonszáma szerepel.

A Pegasus művésznevű kémprogrammal távolról, észrevétlenül lehet behatolni a kiválasztott iPhone-okba vagy Androidon futó eszközökbe egy olyan kiskapun keresztül, amelyről a gyártók és a mobiltelefonok szoftvereinek a fejlesztői sem tudnak. A kémprogram képes üzeneteket, fotókat és e-maileket továbbítani a célszemély mobiltelefonjáról, de beszélgetéseket is lehet rögzíteni vele, és mikrofont is aktivál, ha kell.

Több mint 300 magyarországi célszemélyről tudni, a Direkt36 szerint szerepel köztük

egy ellenzéki városvezető,

négy újságíró, köztük a Direkt36 két munkatársa,

egy fotós, aki együtt dolgozott egy amerikai újságíróval a Kreml-közeli orosz pénzintézet, a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti székhelyéről szóló cikken,

a milliárdos vállalkozó, Varga Zoltán, a Centrál Médiacsoport tulajdonosa,

Chikán Attila közgazdászprofesszor, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere, aki 2018-ban Varga Zoltán vendége volt egy 2018-as vacsorán,

a G-napig Orbán Viktor fő szövetségesének számító Simicska Lajos egykori Fidesz-pénztárnok fia,

valamint a CEU egykori diákja, Adrien Beauduin, akit egy 2018-as kormányellenes tüntetésen vettek őrizetbe.

A Pegasus hatékonyságára vet némi fényt, hogy az NSO azt csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatja el más országoknak. Hivatalosan csak terrorizmussal és szervezett bűnözéssel gyanúsított személyek megfigyelésére használják. Leleplezéséhez egy nemzetközi újságírói együttműködés vezetett, amelyben a Direkt36 mellett részt vettek a Washington Post, a The Guardian, a Süddeutsche Zeitung, a Die Zeit és a Le Monde munkatársai is. Világszerte több mint 180 újságírót figyeltek meg, köztük az Economist, a Reuters, a Financial Times, a CNN, a The New York Times, a France24 és az Associated Press szerkesztőit és riportereit.