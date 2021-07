Szándékosan gyújtogattak a józsefvárosi munkásszállón, elindult a büntetőeljárás

Az Index Józsefváros polgármesterétől megtudta, hogy feltehetőleg illegálisan, de mindenképpen szabálytalanul működött az a munkásszálló, amelyben vasárnapra virradóra ütött ki tűz.

A Koszorú utcai épület a pincétől a padlásig nagyon sok apró részre lett osztva, sok kicsi szobával, hogy minél több embernek lehessen ki adni. A leválasztott fülkék falai pozdorja- és furnérlemezből, illetve OSB-lapokból készültek.

Egy-egy szoba inkább nevezhető lyuknak, van olyan, amelyik állítólag 3 négyzetméteres, azaz éppen annyira alkalmas, hogy valaki lefeküdjön benne aludni

– áll a Pikó András által szerkesztőségünkhöz eljuttatott levélben. Az interneten is fellelhető hirdetés szerint egy ilyen szobát havi 29 ezer forintért és 15 ezres rezsi-hozzájárulásért adnak bérbe. Egyedül a padlástérben vagy 30 ilyen kis leválasztott minilak található a helyszínen dolgozó egyik tűzvizsgáló szerint.

A leválasztott fülkéknek külön bejáratuk volt, a menekülési út nem volt biztosítva, ezek mind megnehezítették a mentést

– mondta el Kelemen Zsolt.

Bajusz Ferenc, a kerületi közterület-felügyelet vezetője szerint már korábban is volt arról információjuk, hogy a magántulajdonban lévő épületben szálláshely működik. A ház egyik ablakára kirakott táblán megadott telefonszámon próbálták elérni a tulajdonost, de nem sikerült. Ami érthető is, hiszen ha valóban illegálisan működteti a szállást, akkor amíg a hatóságok a helyszínen vannak, valószínűleg nem szívesen kommunikálna senkivel. Józsefváros vezetése mindenesetre hétfőn kezdeményezni fogja egy átfogó kerületi ellenőrzés lefolytatását az ilyen munkásszállásokon, bevonva az építéshatóságot, a rendőrséget és a katasztrófavédelmet is.

A kerületi lap úgy tudja, a munkásszálló egyik lakója magánéleti problémák miatt alkoholos állapotban azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja az épületet. Nem sokkal később törtek fel a lángok, így valószínűsíthető, hogy ez lehet a tűz oka.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint egy embert előállítottak, és gyanúsítottként kihallgatják.

(Borítókép: tűzoltók a főváros VIII. kerületében a Koszorú utcában, ahol tűz keletkezett egy munkásszállóként működő épület második emeletén 2021. július 18-án hajnalban. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI)