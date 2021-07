Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni oltás.

Pedig év elején a szakemberek még mindenkit megnyugtattak, hogy a munkáltatók nem kötelezhetik a koronavírus elleni védőoltás beadatására a dolgozóikat, és sem hátrány, sem előny nem kapcsolódhat a munkavállalóknak ehhez a döntéséhez – magyarázták a munkaügyi szakjogászok.

Általánosságban a munkáltatóknak nincs törvényes joguk a koronavírus-oltás beadatásának megkövetelésére. Kötelezővé ugyanis a hatályos jogszabály szerint csak akkor tehetnek ilyesmit, ha az adott oltás felvételét valamilyen jogszabály előírja.

Ezt a helyzetet változtatta meg a kormányfő péntek reggeli bejelentése, aki nemcsak azt mondta el, hogy lehetőség van a harmadik vakcina beadatására, de azt is közölte, hogy szigorításokat vezetnek be az egészségügyi dolgozók körében.

A kényszerítésnek nem vagyunk hívei, viszont hoztunk egy döntést: az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás. Tehát az egészségügyben csak az dolgozhat, aki beoltatja magát. Egyébként is számos kötelező oltást fel kell venniük, ez a lista most bővül

– mondta a miniszterelnök.

Már sejthető volt

A hír hallatára voltak olyanok, akik még aznap benyújtották rendkívüli felmondásukat. Így tett többek között az az egészségügyi szakdolgozó is, aki több éve egy fővárosi kórházban dolgozik. László - akinek kérésére a nevét megváltoztattuk - a nem ismert mellékhatások miatt utasítja el az összes Covid-oltást. A férfi a bejelentés pillanatában már tudta, hogy aznap dolgozik utoljára a kórházban. Mint mondta, lelkifurdalása volt ugyan a felmondás miatt, de hónapok óta úgy érezte, hogy tudatos megosztás zajlott a kórházban a dolgozók között.

Sejtettem, hogy ez lesz, ezért aztán a hír hallatán nem is vártam, benyújtottam a felmondásomat.

László hozzátette, hogy ha ismét dolgozhatna oltás nélkül az egészségügyben, szívesen visszatérne, de addig kórház közelébe sem akar menni.

Osztrák minta

De az oltással kapcsolatos szkepticizmus nem csak Magyarországon tapasztalható. Egy német nyelvterületen dolgozó ortopéd orvos 16 év után, idén döntött úgy, hogy ismét Magyarországon folytatná az orvosi munkáját. A kötelező oltás bejelentése azonban felülírta a hazai jövőképét Juditnak. Az okok közt ő is ugyanazt fogalmazta meg, amelyet több orvos is kiemelt, miszerint

elsiették a vakcina fejlesztését, illetve nem akarnak kísérleti nyulak lenni.

A doktornő az Indexnek elmondta, hogy Ausztriában is döntöttek orvosok az oltás mellőzése mellett, de nyugati szomszédunknál az állam biztosítja számukra a lehetőséget, hogy a vakcina nélkül is elláthassák munkájukat. Arról is tájékoztatott, hogy aki nincs beoltva, az negatív teszt bemutatásával láthatja el a munkáját, ráadásul az osztrák orvosi kamara külön körlevélben hívja fel az orvosok figyelmét, hogy saját munkavállalóikkal szemben sem alkalmazhatnak semmilyen diszkriminatív döntést, továbbá

Május vége óta a koronavírus fertőzésen átesett, a beoltott és a tesztelt emberek egyforma elbírálás alá esnek.

A doktornő pozitívumként azt is hozzátette, hogy Ausztriában az állam mindenki számára biztosítja a választási lehetőséget, sőt jelenleg még ingyenes a tesztelés.

A sebész főorvos, aki sanda szándékokat lát

Szintén elhagyja az egészségügyi pályát az a jó hírű sebész főorvos, aki úgy véli, szinte dogmatikus kérdéssé emelkedett a társadalomban az oltás beadásának ügye. Központi téma lett a hétköznapokban, hogy ki, mikor, mivel oltatta be magát, vagy éppenséggel miért nem tette meg. A főorvos már a pandémia kezdeti időszakától kritikusan szemlélte a helyzetet, és az első pillanatoktól ellentmondásokat vélt felfedezni az intézkedésekben. Mivel meglátása szerint a feltételezései mind beigazolódtak az idő múlásával, úgy döntött, nem oltatja be magát.

Komoly egzisztenciális hátrányba hozom magam a pálya elhagyásával, viszont az elveim így nem fognak sérülni

- mondja, hozzátéve, hogy véleménye szerint a kormány az idei egészségügyi bérrendezéssel a lojalitásukat vásárolta meg, most azonban benyújtotta mindezért a számlát. Ismeretségei és kapcsolatai révén ugyan oltási igazolással továbbra is az orvosi pályán maradhatna, azonban ahogy fogalmazott,

ezt a hazugságot azonban az elvhűségem nem engedné meg, és úgy érzem, jelenleg ez az egyetlen módja, hogy világosan kinyilvánítsam az ellenállásomat az egész világon eluralkodó sötét, sanda szándékokkal szemben.

Az orvosszervezetek elkötelezettek az oltás mellett

Nagyon komoly szakmai konszenzus van róla, és nemzetközi szinten vitán felül áll a Covid-oltás szükségessége. Emellett nem szabad elfeledkezni az egészségügyi dolgozók, és a páciensek védelméről sem – sorolja Dr. Győri Gábor, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága (KOMT) főtitkára azokat az érveket, amelyek indokolttá teszik a vakcina beadását az egészségügyben dolgozók számára.

A főtitkár tájékoztatása szerint Franciaországban és Görögországban kidolgozás alatt van az a törvényi szabályozás, amely a hazai helyzethez hasonlóan előírná az egészségügyi dolgozók számára az oltás beadását, illetve példaként említette az Egyesült Államokat is, ahol a közegészségügyben szintén előírás a vakcina felvétele.

Dr. Győri Gábor szerint a vakcina elutasítottságában több szempont is szerepet játszhat, de véleménye szerint mindig lesznek olyan marginális csoportok, akik vallási felekezetektől függetlenül ellene mennek az általános gondolkodásnak, és bármilyen orvosi tevékenységnek ellentmondanak.

Egyébiránt az Indexnek nyilatkozó oltásellenes egészségügyi szakemberek egyike sem vallási meggyőződése miatt döntött a vakcina elutasítása mellett, de kétségtelenül meghatározó azok száma, akik ilyen okból akasztják szögre a fehér köpenyt.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) sem hagyta szó nélkül a pénteki bejelentést. A szervezet fontosnak tartja és üdvözli a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét az egészségügyben dolgozóknak – közölte a kamara elnöksége a szervezet honlapján. Emellett emlékeztettek arra, hogy az egészségügyi dolgozók körében eddig is volt kötelező oltás, például a hepatitisz B elleni. Az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni átoltottságáról az orvosi kamarának hivatalos adata nincs, de azt tudják, hogy az átoltottságuk nagyobb arányú, mint a lakosságé – áll a közleményben.

A kórházak azonban rendelkeznek adatokkal saját dolgozóik oltottságáról, de hivatalos, összesítés még nem jelent meg sehol.

(Borítókép: Egy ápoló egy budapesti kórház tüdőbelgyógyászati osztályán 2021. február 18-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)