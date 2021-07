Orbán Viktor gratulált az olimpiai bajnoknak

Elsők között gratulált a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Ide veled, régi kardunk! Bravó, Szilágyi Áron!

− olvasható a kormányfő bejegyzésében.

Szilágyi Áron szinte hibátlan teljesítménnyel legyőzte a férfi kardvívás egyéni döntőjében az olasz Luigi Samelét, amivel másodszor is megvédte olimpiai bajnoki címét. A győzelemmel duplán is történelmet írhatott. Egyrészt ő lehetett az első a világon, aki egyéniben háromszor is győzött kardban. Másrészt a legsikeresebb magyar olimpiai sportág legeredményesebb egyéni olimpikonjává válhatott.