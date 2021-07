Szintet lép a NER-es vakáció, több mint tízmilliárd forintba kerül a Lady MRD utódja

Nagyjából 50 méter hosszú, Custom családon belül a megajachtot vett az L&L Charter, az a máltai offshore cég, amelynek a milliárdos nagyvállalkozó, Szíjj László a tulajdonosa – derül ki az Átlátszó cikkéből. A Seagull MRD nevű jármű 2020-ban készült Livornóban, és máltai zászló alatt járja az Adriát.

Máltai nyilvántartás szerint az L&L Charter a tulajdonosa a jól ismert elődnek, a Lady MRD-nak is, amelynek 2020-ban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az egyik hírhedt vendége.

Az új favoritnak tűnő jachtról nem lehet sokat tudni, de az biztos, hogy nem a hétköznapi hősöknek építették meg. A csaknem 50 méteres jacht súlya 499 tonna, a hajótest acélból és alumíniumból készült, és 3 szintje van. Kabinok számáról és férőhelyekről nincs információ, ahogyan arról sem, ahogy az sem, hogy mekkora személyzet szolgálja az utasok kényelmét.

Az ára sem érhető el nyilvánosan

A gyártó egyik hasonló jachtját a Custom családból tavaly 30,2 millió euróért (átszámítva 10,5 milliárd forintért) adták el.

Az ilyen típusú jachtokat a cég honlapján viszont az alábbi szöveggel reklámozzák.

Azoknak, akik mernek álmodni. Azoknak, akik szabad utat adnak az elképzeléseiknek. Azoknak, akik valóban értékelik a minőséget és a különleges részleteket, amikből személyre szabott termék lesz. Azoknak, akik mindenből a legjobbat akarják, és nem félnek lehetetlent kérni.

Eközben Szíjj László cége eladásra kínálja a Lady MRD-t, 16 millió 900 ezer euróért . A jachtot meg is lehet nézni, az Agent4Stars ügynökség igazgatója a lapnak azt írta, ha hivatalos szándéknyilatkozatot és árajánlatot is küldenek, akár belülről is megnézhetik a luxushajót Horvátországban.