Nem kevés bosszúságot tud okozni, ha egy építési vállalkozó nem az elvárt minőségben dolgozik, s a megrendelőnek a ház vagy lakás megvásárlásán túl szinte az összes megtakarított pénzét javításokra és pereskedésre kell költenie.

Ennél talán már csak az rettenetesebb érzés, ha a megvásárolt álomotthon az ígért használatbavétel időpontja után évekkel is csak egy távolról megtekinthető, s talán soha be nem költözhető épületegyüttes torzó. Pilisborosjenőn azonban éppen ez a helyzet.

A Modern Dorf lakópark építtetőinek mindennapjait ez a szorongató érzés szövi át a már másfél éve tartó csodavárásban. A közel 30 családot érintő fejlesztésnek tucatnyi kárvallottja közül többen is vállalták kálváriájuk részleteinek ismertetését, ám előtte névtelenséget kértek.

Az ingatlanok (telkek) egy részének az értékesítése 2019 januárjában kezdődött a Modern Dorf Kft.-n keresztül, amely az épületek kivitelezésére kizárólagos jogot formált, így a telkek tulajdonosai a céggel kötöttek kivitelezési szerződést. A kft. viszonylag hamar megtagadta a szerződésben foglaltak teljesítését. Ekkor keresett meg több tulajdonost a történet kulcsszereplője, a Leno Tech Kft. képviselője azzal, hogy, ha nem kötik át a Leno Tech-re a szerződést, akkor itt ért véget számukra az építés. (A Modern Dorf Kft. kiszorításáról keretes írásunkban olvashatnak.) Az építtetőknek nem lévén túl sok mozgásterük, átkötötték a szerződést a Leno Tech Kft.-re. 2019 év közepétől már csak a Leno Tech Kft. értékesítette a fennmaradó telket és szerződött a kivitelezésre.

Kavarás a beruházó cégben Az eredeti beruházó Modern Dorf Kft. projekt cégként indult, Sáhó Zsolt és a a Leno Tech ügyvezetője alapította. Ezt követően vásároltak telkeket Pilisborosjenő határában. Megközelítőleg két évig tartott a közös munka. Sáhó Zsolt a Modern Dorf egykori egyik irányítója az Indexnek azt mondta, nem számított arra, hogy üzleti partnere a megállapodásokat "ilyen szintű rugalmassággal" kezeli. Elmondása szerint partnere az együttes aláírási jogot megsértette, a Modern Dorf személyi vezetésének átalakítására összehívott 2020 áprilisi közgyűlés során pedig Sáhót eltávolította, majd a cégvezetéssel megbízott bizalmasának (aki azóta már a felesége) közreműködésével a céget egy közelebbről meg nem nevezett tartozásra hivatkozva közösen kiürítették. Így jutott a Lenotech Passivhause Kft. a házak közti belső úthálózat telkeihez. Sáhó a múlt héten kapta meg a másodfokú bíróság jogerős végzését, mely kimondta, hogy jogszerűtlen volt az őt leváltó közgyűlés, így annak döntései is. Ezzel azonban nem sokra megy, mivel egykori cégében közben 40 millió forintos NAV tartozást halmoztak fel, mely jelenleg felszámolási eljárás alatt is áll. A lakópark azonban továbbra is a Modern Dorf nevet viseli, bár mostanában már Pilis Lakókertként is emlegetik.

Beköltözés helyett kiutasítás

Ha minden rendben lett volna, 2019 december 31-étől a szerződés szerint a családok már használatbavételi engedéllyel a zsebükben be is költözhettek volna új otthonaikba. Nem így történt. Jelenleg ugyan a házak állnak, van ahol már a légkondicionálót is beszerelték, több épületben azonban a belső munkálatok még nem készültek el,

se villany, se ivóvíz, se szennyvízcsatorna, se esővíz elvezető csatorna nincs a helyszínre kivezetve. Ott jártunkkor nem volt se munkagép az építkezés területén,SE MUNKAVÉGZÉSre utaló jel, Sőt az őrbódé is üres volt, egy kamerát irányítottak a kerítéskapura.

A főútról tekintve az épületek különböző készültségű állapotukban meglehetősen hektikus építési kedvre utaltak, volt, ahol a gaz már a ház közvetlen környékét is felverte.

A kivitelező a közművek ügyintézését csak 2020 év végén, illetve 2021 év elején kezdte el. Hogy a fejlesztéssel nincs minden rendben arról maga Pilisborosjenő önkormányzata is beszámolt, amikor azt közölték, hogy a belterületbe vonás ellenértékeként, a településrendezési szerződésbe foglaltan (TRSZ) meghatározott telkeket és vagyoni elemeket egészen idén áprilisig nem kapták meg, miközben a házak már állnak. A TRSZ aktualizálásakor ezért a közelmúltban a beruházó Leno Tech Kft.-vel úgy állapodtak meg, hogy

a beruházó cég 2021. november 30-ig több részletben összesen 65 millió forint általános működési, háttérfejlesztési hozzájárulást vállal megfizetni – jelzálogjoggal biztosítottan – míg a jelenleg be nem épített terület tulajdonosai 7 millió forint általános működési, háttérfejlesztési hozzájárulást vállalnak megfizetni, és ezen kívül eleget tesznek 2 építési telek formájában a TRSZ-ből rájuk háruló ajándékozási kötelezettségüknek az önkormányzat felé.

Az önkormányzatnál azt mondták, a jelenleg hatályos Településrendezési Szerződés (TRSZ) szerint a közművesítés teljes egészében a Leno Tech Kft. feladata. Tömöri Balázs polgármester úgy tudja, a közművesítés részben már megtörtént, a Kft. ügyvezetője 2021. júniusában jelezte, hogy a csatorna- és a vízhálózat üzemeltető (DMRV) általi átvétele is folyamatban van. Az ügyvezető a település vezetőjével azt közölte, hogy az ELMŰ a napokban veszi át a munkaterületet és kezdi meg a hálózatfejlesztést, amivel kapcsolatos írásos dokumentációt is ígért. Amikor ez megérkezik, az önkormányzat felteszi a pilisborosjeno.hu oldalra.

Ez akár jó hír is lehetne a reménybeli lakók számára, csakhogy a Leno Tech Kft. vezetője a munka folytatásáért folyamatosan pénzt követel, mondván, hogy az eddig hozzá beérkezett összegeknél már most sokkal magasabb készültségű a 30 körüli házat magában foglaló épületegyüttes.

A családok már a szerződéskötés előtt több millió forint előleget fizettek be, utána pedig a fentebb említett útépítés, tervezés és közmű hozzájárulás címen további 8-11 millió körüli összegeket.

Bár nekik a vállalkozó azzal indokolja a folyamatos késlekedést, hogy nem fizetnek a készültségnek megfelelő ütemben, ez azért nem valószínű, mert többen a mielőbbi beköltözésben érdekeltek, jelenlegi lakhatásuk biztosítása csak további kiadásokat jelent számukra.

A vitás kérdések tisztázására a vállalkozó idén több családhoz is kihívta a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) munkatársait és bírósági eljárásokat kezdeményezett a családok általa vélt tartozásainak behajtására. Ez a szerv az a független grémium, melynek a szakvéleményét a bíróság is figyelembe veszi. Az esetet ismertető több érintett házánál is azt állapították meg, hogy a családok túlfizetésben vannak. Miután ezeket a tényeket az építtetők beírták az építési e-naplóba, a kivitelező újra a tartozásukat kezdte emlegetni, vitatva az általa is aláírt TSZSZ jegyzőkönyvében foglaltakat. Emellett nyomatékosan kijelentette, hogy (vis maiorra hivatkozva) a szerződések szerinti késedelmi kötbért nem fogja kifizetni.

A közművek hiányossága mellett is több mint kérdéses a házak beköltözhetősége: nincs járda, nem készült el a szellőzőrendszer, nincs kocsibeálló, nincs terasz, az ígért napelemekre meg már csak legyintenek. Már nem is számolják, mennyibe van nekik ez az építkezés. Ami eddig fejlesztés címszó alatt történt, azt is többen hitelből fedezték.

Ahhoz képest, hogy a PTK szerint a megbízó a kivitelező tevékenységét bármikor ellenőrizheti, több megbízó szerint is ez akadályokba ütközik, mert a kivitelező nem ad lehetőséget arra, hogy az építési területre a szabályokat betartva beléphessenek. Ez azért is szokatlan vállalkozói magatartás, mert a vállalkozási szerződésben rögzítették, hogy az építtetőnek és a kivitelezőnek egyeztetési kötelezettsége van, és csak a megfelelő minőségben épített és átvett munka után lehet a számlát kiállítani. Az építtetők közül többeknek is túlfizetésük van, sőt akad olyan is, aki már az építkezés szinte teljes szerződött díját kifizette.

Telefonon sikerült elérnünk a kivitelezési munkálatokért felelős fővállalkozót, aki először kérdéseink egy részére válaszolt is, azonban a beszélgetés végén nem járult hozzá, hogy mondatait idézzük és azt is jelezte, hogy megjelenés esetén támadni fogja a cikket, ha "nem a jó irányba" megy. Bár egy héttel később mégis válaszokat ígért írásban is feltett kérdéseinkre, – kikötve, hogy üzleti titkot és személyiségi jogot sértő kérdésekre nem válaszolhat – de azokat egyelőre nem kaptuk meg. (Ha megérkezik, cikkünket bővítjük.)

A projektben érdekelt beszélgetőpartnereink szerint a Leno Tech Kft. milliós tartozásokat görget maga előtt. Tömöri Balázs polgármester kérdésünkre megerősítette, hogy a LenoTech Kft. jelenleg késedelemben van a szerződés szerinti fizetési ütemezéssel, amiről az önkormányzat hivatalos fizetési felszólítást küldött ki a cégnek.

Bár abban az építtetők és a vállalkozó között egyetértés van, hogy a közmű bevezetés késlekedése akadályozza az érdemi előrehaladást, július közepén nem látszott semmiféle helyszíni munkavégzés. Azt, hogy ki, mikor és miből fejezi be az építést, egyetlen beszélgetőpartnerünk sem tudta megmondani.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)