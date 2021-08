Idén nyáron háromszorosára nőtt a budapesti repülőtér utasforgalma

Koronavírus ide vagy oda, idén már sokkal többen mondtak igent a külföldi utazásra, mint 2020-ban. Áprilisban egészen pontosan hétszer, májusban négyszer, júniusban pedig háromszor annyian fordultak meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, mint a tavalyi év azonos időszakaiban. Az Indexhez eljuttatott adatokból egyértelműen látszik, hogy az utazási kedv nem hagyott alább, csupán a mesterséges utazási korlátok fogták vissza az utasforgalmat, ami viszont még így is jócskán elmarad a 2019-es rekordévben regisztrált számoktól.

2021 júniusában az áprilisi és májusi mérsékelt növekedést követően már 266 481 utas fordult meg a budapesti repülőtéren, ez körülbelül háromszorosa a 2020 júniusban mért adatoknak. Mint az a lapunkhoz eljuttatott táblázatból is látszik, tavasz óta folyamatosan nő az érkező és induló utasok száma, és bár a júliusi adatokra még egy picit várni kell, a tendencia várhatóan júliusban és augusztusban is tovább folytatódik.

április május június július 2019 1 337 871 1 411 593 1 476 257 1 604 364 2020 9870 22 813 84 781 304 596 2021 64 861 88 827 266 481 hamarosan

„Az utasszám dinamikus növekedése egyértelműen jelzi a nyári szezon kezdetét, de a növekvő forgalomban az átoltottság mértéke, az utazási korlátozások enyhítése, az uniós Covid-igazolvány bevezetése és a Budapestről egyre több célállomásra induló repülőjáratok száma is komoly szerepet játszik” – jelentette ki az Indexnek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, utalva arra, hogy Budapestről a járvány előtt 153 desztinációt vehettek célba az utasok, amelyből 2021 júniusában 90, az elkövetkező hónapokban pedig már akár 120 célállomás is elérhető lehet a magyar fővárosból menetrend szerinti járatokkal.

Júniusban átlagosan heti 250-300 menetrend szerint közlekedő járatot szolgált ki a repülőtér, emellett újra megjelentek a charterjáratok is a legnépszerűbb nyaralócélpontok – Egyiptom, Görögország és Törökország közkedvelt nyaralóhelyei – felé.

Az elmúlt időszakban a légitársaságok rugalmasan reagáltak az utazási korlátozások enyhítésére, ugyanakkor a 2019-es rekordév júniusában regisztrált utasszámnak még így is csak a húsz százaléka épült vissza 2021 júniusára. A budapesti repülőtér emellett a 2020 márciusa óta tapasztalható legnagyobb mélypontról is beszámolt lapunknak.

A járvány a tavaly április utasforgalomban eredményezte a legdrasztikusabb csökkenést: akkor a havi utasforgalom a tízezer főt sem érte el.

A repülőtéren nem, de a repülőn kötelező a maszk

Bár a közelmúltban a szabályok sokat lazultak, még így is van néhány óvintézkedés, illetve ajánlás, amit az utasoknak érdemes betartaniuk.

Július 3-tól a budapesti repülőtér termináljának területén már nem kötelező a maszk viselése az utasok számára, ugyanakkor mindenképpen ajánlott, hogy kézipoggyászunkban maguknál tartsuk, hiszen a fedélzeten elengedhetetlen lesz, és a célállomáson is szükségünk lehet rá.

Ajánlott a kihelyezett kézfertőtlenítők használata.

Lehetőség szerint csak az utasok lépjenek be a terminálra, minimalizálva ezzel az épületben egyszerre tartózkodók számát.

Ha feladott poggyász nélkül érkezünk, és már van érvényes beszállókártyánk, kihagyhatjuk a fogadócsarnok check-in pultjait, és azonnal áthaladhatunk az utasbiztonsági ellenőrzésen. A célországba való belépéshez szükséges dokumentumokat ezután a SkyCourtban kialakított pultoknál lehet ellenőriztetni.

Amelyik járatnál elérhető, érdemes használni az önkiszolgáló poggyászfeladó rendszert.

Ajánlott a repülőtérre a járatindulás előtt legalább két órával vagy a légitársaság által jelzett időben kiérkezni, továbbá fontos, hogy az utasok pontosan kövessék a légitársaságoktól kapott információkat.

Tájékozódjunk a célállomás belépési feltételeiről, a légitársasági szabályozásról, és az utazás megkezdése előtt szerezzük be az utazáshoz szükséges dokumentumokat.

Mi kell az utazáshoz?

A Budapest Airport emlékeztetett: július 1-jétől érvényes uniós védettségi igazolásnak köszönhetően a koronavíruson átesett, a célországban elfogadott ellenanyaggal oltott, illetve a negatív PCR-teszttel rendelkező utasok számára szabaddá és biztonságossá vált a mozgás az Európai Unión belül. Emellett az egyes országokkal kötött kétoldalú megállapodásoknak megfelelően magyar védettségi igazolvánnyal számos, a schengeni övezeten kívül eső célállomásra is lehet utazni, de kizárólag azokba az országokba, amelyekkel kölcsönösen elfogadjuk egymás védettségi igazolásait. Minden más úti cél esetében pedig az adott célországban érvényes előírások az irányadók.

Kiemelték, hogy az – akár magán-, akár üzleti céllal – útnak indulók minden esetben tájékozódjanak a célország területére való belépés feltételeiről, és győződjenek meg arról, hogy rendelkeznek a szükséges dokumentációval, ehhez a Konzuli Szolgálat honlapja is segítséget nyújthat.

Fontos tudni, hogy december óta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is lehetőség van koronavírusteszt elvégzésére, a 2B Terminálon kialakított tesztelési lehetőséget bárki igénybe veheti, és kérheti PCR (hatóságilag meghatározott áron), illetve antitest vagy antigén koronavírus gyorsteszt elvégzését. A teszteket időpontfoglalás nélkül lehet elvégezni, a vizsgálathoz csupán előzetes online regisztráció szükséges. A gyorsabb ügyintézés érdekében online előreutalással is fizethetnek a vizsgálatra jelentkezők, ezzel is minimalizálva a személyközi érintkezést. A tesztközpont folyamatos (0–24) nyitvatartással várja mindazokat, akik szeretnék igénybe venni a szolgáltatásokat.

(Borítókép: Máthé Zoltán / MTI)