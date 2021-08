Rozéfesztivált rendeznek Veszprémben

Idén augusztus 13. és 22. között rendezik meg a Rozé, Rizling és Jazz Napokat Veszprémben, az Óváros téren – tájékoztatta a fesztivál főszervezője az MTI-t. Mészáros Zoltán közölte: a VeszprémFest kísérőrendezvényeként 2011-ben indult ingyenes gasztro-kulturális rendezvény az előző évekhez hasonlóan tíz napon át harminc magyar fellépővel várja az érdeklődőket.

Érkeznek fiatal, pályakezdő zenészek, helyi zenekarok és neves együttesek is, többek közt a Szakcsi Lakatos Róbert Trió, Pribojszki Mátyás zenekara, a Jumping Matt and his Combo, Sapszon Orsi, a The Bluesberry Band, Király Martina és Gájer Bálint is fellép majd. Minden nap három koncertet tartanak, a vokális jazz mellett blues, funk, fusion és rockabilly dallamokat is hallhat a közönség.

A fesztivál gasztronómiai kínálatában idén is harminc, a balatoni borrégióból érkező borász szerepel, valamint helyi őstermelők portékáival és kézműves ételekkel is találkozhatnak a Rozé, Rizling és Jazz Napokra látogatók.