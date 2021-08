Szeméttelepen indult növekedésnek a kukorica

Zsámbék határában évtizedek óta zavarta a helyiek életét a rendezetlen szeméttelep, a szél hordta a szemetet, nyáron a büdös zavarta a lakókat, a közösség a telep 2016-os, hivatalos bezárása óta várt jobb sorára. Mostanra a szeméttelep új arcot vett fel és a kizöldült. A terület rekultivációja ugyanis olyan fázisába jutott mostanra, hogy a legfelső földréteg alkalmassá vált arra, hogy növényeknek biztosítson élőhelyet.

„Kukorica kelt ki a területen, amelyet demonstratív céllal ültettünk el, hogy megmutassuk a helyi lakosságnak, hogy egy szeméttelep rekultivációja is történhet úgy, hogy abból a környezet profitál. Bár a rekultiváció még koránt sem fejeződött be, a területre halmozott földet megfelelő tápanyagokkal kezelve akár növénytermesztésre is alkalmassá lehet tenni.

A professzionális környezetgazdálkodási technológiákkal egy ilyen projekt sokkal többre lehet képes” – mondta az Indexnek Lehrfeld Attila, a terület rekultivációját végző C&C Property Holding kereskedelmi igazgatója. Hozzátette, hogy a kikelt kukoricát, ha beérik, helyi vadásztársaságoknak ajánlják fel. A kísérlet jól mutatja: lehet környezetbarát technológiákkal kezelni egy ilyen területet, még akkor is, ha a munka, amely a telepen zajlik, menet közben nem szép.

A tavalyelőtt elkezdett rekultiváció során sok százezer szemetet mozgattak át a telepen belül, hogy egységes hulladéktest alakuljon ki, majd javarészt építési törmelékből álló inert anyag és föld keverékével fedték el az egyes rétegeket. A telepen folyó munka már az ellenzéki előválasztási kampánynak is része lett.

Lehrfeld szerint Szél Bernadett képviselő a közösségi oldalán rendszeresen közzéteszi, amint a telepen belül építési törmeléket mozgatnak a gépeik, mintha ez illegális tevékenység lenne. Holott, mint mondja, teljesen szabályos, hogy a behozott törmeléket ledarálják, válogatják, majd ezt használják a hulladéktest kialakításához. Ugyanakkor nem a társaságukat tartja a támadások célpontjának, hiszen ők nem politikai szereplők és nem kötődnek semmilyen politikai oldalhoz azon túl, hogy üzleti alapon szerződést kötöttek Zsámbék önkormányzatával az évtizedek óta hányattatott sorsú terület rendbetételére, amelyből a helyi lakosság profitál.

Az, hogy haszonnövény terem a területen, sikerként jegyzőkönyvezi. Ahhoz, hogy kukorica nőjön az egykori szeméttelepen víz, tápanyag és oxigén kell. Ha veszélyes, vagy mérgező anyag van jelen a talajban, a tavasz folyamán elültetett növények ki sem kelnek, hiszen a föld kémhatása ezt nem tette volna lehetővé. A kukorica mellett ráadásul spontán megjelentek pionír növények is, ami szintén arra utal, hogy nincs mérgező anyag a területen, a talaj kémhatása közel semleges – indokol a szakember.

A terület vízellátottsága már most is megfelelő, azaz megfelelő tömörségű a hulladéktest, ami nem engedi a víz elszivárgását a talajból. Ugyanakkor pangó vizek sem alakulnak ki, ha lennének ilyenek, a növények elpusztulnának. Amennyiben friss bomlásra hajlamos, például kommunális hulladék került volna a területre, annak a bomlása révén keletkező gázok kiszorították volna a talajból a levegőt és ott a növényzet nem tudott volna megélni – magyarázta a szakember.