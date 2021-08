Jó lesz vigyázni, az éjszakai vihar után már közeledik az újabb veszély

A kétszázezer forintot is meghaladja az éjszakai vihar okozta károk átlagos értéke, az Aegon Biztosító becslései szerint a háromszázat is meghaladó kárigényt regisztráltak, mintegy 67 millió forint értékben. Kedd délutánig összesen 316-an jelentettek károkat a biztosítónak, amelyeket főként a vihar és a villámlás okozott, a jégverés ezúttal kisebb súllyal szerepelt, bár így is 43 helyszínen tett kárt az értékekben.

Pár napig azonban most nem kell ilyesmire számítani, sőt, inkább az ellentétére, nagyon magas UV-sugárzásra kell készülni a hét hátralevő részében.

Az Időkép előrejelzése szerint ugyanis kedden, csütörtökön, pénteken, és szombaton nagyon magas lesz az UV-B sugárzás. Az ország legnagyobb részén kedden csapadék sem lesz, legfeljebb a késő délutáni órákban az északnyugati határhoz közel eső tájakra sodródhat be egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Délután 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: Időkép

Akik sok időt terveznek ilyenkor tölteni a szabadban, jobb, ha előre készülnek, ugyanis a leégés nem jó móka, arról nem beszélve, hogy az erős napfény növeli a melanoma kialakulásának kockázatát. Egy normál bőrtípusú embernél akár már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A napégés roncsolja a bőr kollagénrétegét, emiatt a bőr elvékonyodik, ráncosodik. Ezen már nem tudunk utólag javítani, ellenben a napégés vagy barnulás másik következményét, a bőrszáradást még kezelhetjük.

Magas UV-B sugárzás esetén vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Téves azt gondolni továbbá, hogy árnyékban nem éri a bőrünket sugárzás, ahogy az is, hogy ködös, felhős napon nem lehet leégni.

Ilyenkor kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Nem szabad megfeledkezni a bőr védelméről sem, 11 és 15 óra között lehetőség szerint árnyékba kell húzódni.