Spóroljon szén-dioxidot kilószámra!

A Greenpeace kutatása szerint a koronavírus miatti lezárások idején érzékelhetően csökkent a gépjárműforgalom, a városok elcsendesültek, a levegő egészségesebb lett, és a korlátozások következtében Európa-szerte jelentősen csökkent a légszennyezettség. Mindez azért is fontos, mert a szennyezett levegő a koronavírus miatti elhalálozásnak is növeli a kockázatát – figyelmeztet az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA), amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azzal egészít ki, hogy éppen ezért a világjárványok mellett a légszennyezettséget is kiemelt egészségügyi kihívás. Pláne a kettő együtt.

A huzamos ideig tartó elzártság után azonban a nyaralás és az utazás egyaránt jót tesz a testnek és a léleknek, de nem mindegy, hogy milyen közlekedési eszközt választunk.

A MÁV például azt állítja, hogy aki az autózás helyett a vasúti közlekedést választja, egy kilométeren 131 g CO2 kibocsátást takarít meg.

A vasúttársaság annyira komolyan veszi az erről szóló kampányát, hogy a kiadott menetjegyeiken egyedileg feltüntetik egy zöld sávban a konkrét utazással megspórolt szén-dioxid mennyiséget.



A mellékelt Kelenföld-Kápolnásnyék menetjegyen látható, hogy 3,41 kg szén-dioxidot lehet pusztán azzal megtakarítani a Föld számára, ha autó helyett vonattal utazunk a fővárosból a Velencei-tóhoz.

A szén-dioxid A szén-dioxid (CO2) gáz halmazállapotú, színtelen, szagtalan vegyület. Üvegházhatású gáz, ami elnyeli és sugározza a hőt. A klímakutatók szerint a CO2 hozzájárul a globális változásokhoz, méghozzá olyan mértékben, hogy felmelegedés 80 százalékáért az emberi szén-dioxid-kibocsátás okolható.

A MÁV tájékoztatásából az is kiderül, hogy a vasúti közlekedés csupán a teljes károsanyag-kibocsátás mindössze fél százalékáért felelős, ezért a vonattal történő helyváltoztatás és áruszállítás fontos szerepet játszhat az éghajlatváltozás megelőzésében.



A Denkstatt Hungary szakértői által végzett számítások szerint az elmúlt 5 év átlagadatai alapján minden vasúton megtett kilométer utasonként 45 g, míg ugyanez a távolság személyautóval utasonként 176 g CO2-kibocsátást eredményezett.

(Borítókép: A MÁV Start Zrt. személyszállító vonatai várják menetrend szerinti forgalomba indulásukat a Déli pályaudvaron. Fotó: Jászai Csaba / MTVA / Bizományi)