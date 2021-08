Újabb halpusztulás a Velencei-tóban

Sajnos augusztus 13-án újabb, de jelenleg a júniusinál lényegesen kisebb intenzitású halpusztulás kezdődött a Velencei-tóban – közölte a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz). A júniusi tömeges halpusztulás a halállomány mintegy 1,5 százalékát érintette.

A Mohosz azt írja, hogy a Velencei-tó vízminősége a fürdési, vízisport- és egyéb rekreációs igénybevételi szempontok oldaláról jó, így a helyzet e tárgyban azonnali korlátozást, beavatkozást nem igényel; a Mohosz helyi munkatársai és az önkéntesek már megkezdték a haltetemek begyűjtését és azonosítását. A helyszíni tapasztalatok alapján

az elpusztult és összegyűjtött halak zöme karika- és dévérkeszeg, valamint a termete okán látványosabb busa volt, de ponty, amur és süllő is volt az elhullott halak között.

A begyűjtött halak össztömege eddigi háromszáz kilogramm. A szakvélemények szerint a katasztrófát ismét lokális oxigénhiány okozhatta, így bizakodásra ad okot, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján legkésőbb keddtől javulhat a helyzet, mert élénkülő légmozgás, lokális csapadék és jelentősebb lehűlés is várható – olvasható a közleményben.

A szövetség ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a tó tartósan és tendenciózusan alacsony vízállása és az elmúlt évtizedekben gyarapodó lágyiszap-réteg mennyisége a közeljövőben tartós vízpótlási beavatkozás kidolgozását és kivitelezését, párhuzamosan egy átgondolt nádművelés beindítását igényli.

A vízellátás megoldása, annak biztonsága – a halgazdálkodáson, a halállományon messze túlmutatva – a térségi turizmus, az itt élők életminősége érdekében is kiemelten fontos kormányzati feladat

– írják. Hozzáteszik: a tárgyban az első kormányzati intézkedések már meg is történtek: a Pátkán és Zámolyban található víztározók vízminőségét és vízmennyiségét is megvizsgálták már. Itt a vízszint jelenleg is kritikusan alacsony.