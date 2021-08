59 éves korig védenek a kínai vakcinák a delta-variáns ellen

59 éves korig a kínai vakcinák megfelelő védelmet biztosítanak a delta-variáns ellen is – állítja egy új kutatás.

A tudományos eredményről Dobson Szabolcs gyógyszerész számolt be a Koronavírus-vakcináció – szakirodalmi tallózó nevű Facebook-csoportban. Azt írta: kínai kutatók az Emerging Microbes & Infections nevű szaklapban tettek közzé egy vizsgálatot arról, miként teljesít két kínai vakcina, a Sinovac és a Magyarországon is használt Sinopharm a delta-variáns ellen.

A tudósok összesen 366, 18–59 év közti embert vizsgáltak meg Kanton városában májusban. Közülük 74 főt teszteltek pozitívra koronavírussal akkor, amikor már a delta-variáns okozott fertőzéseket a régióban.

A súlyos esetek ellen a védőhatás százszázalékos volt, de a nagyon kis betegszám miatt ez felülbecslés is lehet

– írta Dobson Szabolcs.

Az enyhe és közepes súlyosságú tünetek ellen már valamelyest csökkent a vakcina hatásossága, különösen a 40–59 év közti korosztálynál. Ezzel kapcsolatban a nőknél gyakrabban adott védettséget (79,1 százalékban), mint a férfiaknál (70,4 százalékban).

A vizsgálatból az is kiderült, hogy egy oltás még nem elegendő a védettséghez, de két oltás után már sikerült elérni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ötvenszázalékos hatásossági küszöbértéket. A delta-variáns elleni hatásosság (59 százalék) viszont még így is alacsonyabb volt, mint a kínai vakcina hatásosságáról korábban jelentett érték (79 százalék).