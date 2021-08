Orbán Viktor nem kérte a harmadik oltást

Vasárnap reggel beszélt a miniszterelnök a Kossuth rádióban a koronavírus-járvány negyedik hullámáról, és bejelentette, hogy szeptemberben újabb oltási kampány kezdődik, amelyre egyébként már három hete lehet jelentkezni. Orbán Viktor kijelentette, hogy már 170 ezren éltek is a lehetőséggel, amire ő azonban nem jelentkezett.

Engem kínai vakcinával oltottak kétszer. Én nem vettem fel a harmadikat, de nem is vagyok még talán annyira idős, hogy aggódnom kelljen. Az idősebbek talán jól teszik, ha jelentkeznek harmadik oltásra

– fogalmazott a miniszterelnök, majd arról is beszélt, hogy a delta-variáns miatt a negyedik hullám ellen másképp kell majd védekezni, ugyanis most csak az oltás menthet életet, a maszk és az elszeparálódás most kevés lesz. Ez az oka a szeptembertől indítandó nagyszabású oltási kampánynak is.

Az az RTL Klub Híradója megszólaltatta Rusvai Miklós víruskutatót, állatorvost is, aki a miniszterelnökkel szemben úgy vélte, hogy nem felesleges a maszk, mert minden védelem indokolt lehet.