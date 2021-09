Márki-Zay Péter lelkiismerete tiszta, de a főpolgármester gyanús neki

A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) miniszterelnök-jelöltjének fogalma sincs arról, hogyan gyűjthette össze már az ajánlásgyűjtés első napján a kellő számú aláírásokat a főpolgármester, mert Budapesten járva egyáltalán nem látott olyan helyet, ahol akkor aláírhatott volna neki. A hódmezővásárhelyi polgármester szerette volna viszonozni, hogy Karácsony Gergely is támogatta a szignójával.

A Mandinernek adott interjúban az MMM miniszterelnök-jelöltje azt is mondta, szerinte nem véletlen, hogy a pártok magas ajánlási számot határoztak meg az előválasztási induláshoz, ezzel is meg akarták nehezíteni a civilek indulását. A miniszterelnök-jelölteknek 20 ezer, az egyéni képviselőjelölteknek 400 érvényes ajánlást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy részt vehessenek az őszi előválasztáson.

Márki-Zay Péternek a képviselőjelöltséghez szükséges 400 már napok óta megvan, a miniszterelnök-jelölti nagyjából időarányosan, de biztosan meglesz a határidőre.

Korábban az előválasztási szabályoknak megfelelően nyilatkozott arról, hogy melyik párt parlamenti frakciójába ülne be, amennyiben képviselő lesz. A Pálinkás József által vezetett Új Világ Néppártot választotta, ha azonban nem sikerül frakciót alakítaniuk, akkor a Párbeszédbe.

Ezzel kapcsolatban Márki-Zay Péter a Mandinernek kifejtette: egyik párt sem a politikai oldala szélén áll, hanem mindkettő mérsékelt, megfontolt, az egyik jobboldali, konzervatív, a másik baloldali, erős környezetvédelmi elemekkel. „Emellett az elutasítottságuk is nagyon alacsony, akárcsak az enyém. Ezek voltak a legfontosabb szempontok, hogy megőrizhessem a függetlenségem” – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy ő már minden pártot megsértett, többnyire akaratán kívül. Hogy miért nem a Jobbikot választotta? Az ellenzéki pártot felettébb furcsának tartja, Márki-Zay Péter számára érthetetlen megállapodásokat kötött az előválasztás előtt a DK-val és zuglói szocialista Tóth Csabával.

A Momentummal sokkal szorosabb együttműködést is elfogadott volna, mivel végül a saját útjukat járták. A hódmezővásárhelyi polgármester továbbra is nagyra értékeli, hogy nem lettek tagjai a zuglói „Tóth Csaba-koalíciónak”. A Momentumtól is kapott meghívást, hogy válassza az ő frakciójukat, de reméli, nem terheli meg a viszonyukat, hogy végül nem mellettük döntött.

Márki-Zay Péter a saját miniszterelnök-jelölti esélyeiről azt mondta: a közvélemény-kutatások eredményei nagyon szórnak és gyorsan változnak, nehéz reális képet kapni ezek alapján. Szerinte azt senki nem vitatja, hogy az összes miniszterelnök-jelölt közül neki a legkisebb az elutasítottsága:

Mivel én valóban konzervatív, keresztény értékrendű politikus vagyok, úgy is élek, úgy is viselkedek – nem úgy, mint a fideszesek jelentős része –, a jobboldali érzelmű szavazók nagy hányada is engem támogatna a parlamenti választáson

– fogalmazott a hódmezővásárhelyi polgármester a Mandinernek.

Nem tartja magát túlságosan önhittnek, inkább határozottnak és magabiztosnak mondaná magát. Úgy véli, sokakat valójában az zavar, hogy őszinte, és sokkal őszintébb, mint ami egy politikushoz illik. Márki-Zay Péter azt mondta, a jelzőt, hogy önhitt, akkor kapta meg, amikor a Facebook-oldalára kikerült: biztosan le fogja győzni Orbán Viktort.

Ilyet sohasem mondtam, ezt egy lelkes munkatársunk írta ki. Én mindig csak azt állítottam, s azt mondom most is, hogy szemben a legtöbb ellenzéki politikussal, én képes lennék legyőzni a jelenlegi miniszterelnököt. Ez nagy különbség

– magyarázta a hódmezővásárhelyi polgármester.

A Mandiner megkérdezte tőle, nem szokták-e szavazói számonkérni, hogy miért nem a városával foglalkozik inkább, merthogy Karácsony Gergelyt is sokan támadják amiatt, hogy „az ideje nagy részét kampányolással tölti”.

Én viszont épp azt látom, hogy Karácsony Gergely kevesebbet kampányol, mint kellene…

– válaszolta Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester lelkiismerete tiszta, bőven ledolgozza a napi nyolc órát, alig volt szabadságon. Szeretne nyerni az előválasztáson, hogy utána a parlamentin is nyerjen.

Bár Karácsony Gergely elsőként jelentette be, hogy összegyűjtötte a miniszterelnök-jelölti induláshoz szükséges húszezer ajánlást az őszi előválasztásra, de Dobrev Klára adta le elsőként az ajánlásait, az Országos Előválasztási Bizottság pedig már nyilvántartásba vette.

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2018-ban. Fotó: Ajpek Orsi / Index)