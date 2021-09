Korábban cikksorozatban mutattuk be az Örs vezér terén kialakult tarthatatlan állapotokat, a környéken azóta emelt rendőri jelenlét tapasztalható. A szerkesztőségünkhöz érkezett olvasói levelek szerint Budapest több pontján is veszélyes közterületek vannak, ezúttal a Nyugati pályaudvarról és környékéről hoztunk történeteket, valamint megkérdeztük a Fővárosi Önkormányzatot, az érintett kerületeket és a rendőrséget is.