Ősz vagy tél? A magyar határtól 75 kilométerre 25 centis hó esett

„Már hó takará el a bérci tetőt” – írta Petőfi Sándor Szeptember végén című versében. Bár mi még csak szeptember elején járunk, így éppen csak beköszöntött a meteorológiai ősz, határainktól nem messze már kimondottan télies az időjárás: a Magas-Tátrában a Lomnici-csúcsot például máris 25 centis hótakaró fedte be.

Az előrejelzések szerint a ennek vastagsága tovább nőhet, hiszen a hegyen jelenleg is 0 fok körüli a hőmérséklet. A Közép-Európa felett kavargó hideg örvény hatására ugyanis egyre jobban hül a levegő, és a 2000 méter fölötti magasságokban az éjjel jelentős havazás kezdődött.

Idehaza szerencsére nem kell ilyen hidegekre számítani, pénteken reggel 6–12, délután 21–26 fokot mérhetünk. Nemhogy hóra, de csapadékra sem kell számítanunk, maximum a szél élénkülhet meg néhol.

Az átlaghőmérsékletek 3–5 fokkal az ilyenkor megszokott értékek alatt alakulnak. A múlt hét elején átvonult markáns hidegfront után sem melegedett vissza az idő, mert egy nagy kiterjedésű légörvény alakította időjárásunkat az elmúlt egy hétben.

Augusztus utolsó dekádjának hideg időjárása miatt a nyár utolsó hónapjának átlaghőmérséklete jellemzően 1, északon 2 fokkal lett alacsonyabb, mint a sokéves átlag, összességében viszont az idei nyár 1, a keleti határszélen 2 fokkal melegebben alakult a szokásosnál. A csapadék mennyisége néhány nagyobb felhőszakadás által érintett hely kivételével az ország túlnyomó részén a sokéves átlag alatt maradt a nyár folyamán, az Alföld keleti, délkeleti részén és a Dunántúl középső tájain 100 milliméter sem esett.

A következő egy hétben jellemzően anticiklon alakítja időjárásunkat, a hidegfrontok csak súrolják majd térségünket. Így nagyrészt napos, száraz, mérsékelten meleg időre van kilátás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak vasárnap élénkül meg nagyobb területen az északkeleti szél.

A hajnalok továbbra is hűvösek lesznek, a „fagyzugos” területeken 5 fok közelébe csökken a hőmérséklet , máshol 8 és 13 fok közötti minimumok várhatók, és többfelé pára- és ködfoltokra is számítani lehet. Napközben 20–25 fokig melegszik a levegő, de szombaton ennél pár fokkal melegebb is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.