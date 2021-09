Koronavírus idehaza: 247 új fertőzött, egy halott

Péntekre 247 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt egy beteg. Kórházban 149 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

A beoltottak száma 5 799 584, közülük 5 512 118 fő már a második oltását is megkapta.

A járvány kezdete óta összesen 813 040 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Egy nappal korábban 262 új fertőzöttet igazoltak, meghalt egy beteg. Kórházban 138 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 16-an voltak lélegeztetőgépen.

A koronavirus.gov.hu oldalán felhívják a figyelmet, hogy a delta-vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérik, hogy aki még nem olttatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál, vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Arról is írnak, hogy szerdán megkezdődött az iskolai tanév, a kormány célja pedig az, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek. Ezért továbbra is az oltást javasolják, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében. Az iskolai oltásokat ma is folytatják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

(Borítókép: Egy doktornő beolt egy tanulót a német–amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal 2021. szeptember 2-án. Fotó: Filep István / MTI)