Az orvosok háromnegyede egyetért azzal, hogy büntessék a hálapénzt elfogadókat

A megkérdezett orvosok csaknem háromnegyede ért egyet a hálapénz büntethetőségével, és csak kevesebb mint húsz százalékuk felelt határozott nemmel az erre vonatkozó kérdésre – derül ki a Magyar Orvosi Kamara által készített közvélemény-kutatásból, amit a hvg.hu szemlézett.

A korrupcióvá minősítéssel kapcsolatban azonban már nagyobb volt a megosztottság a 279 válaszadó körében: több mint a felük – 55 százalékuk – ezt is támogatja, harmaduk azonban ezt már túlzásnak tartja, a hálapénzt továbbra is elfogadó orvosok lebuktatására szánt módszert pedig már csak 36,5 százalék pártolja, azaz alig több, mint a harmaduk.

A kutatásból kiderült az is, hogy tisztán egészségügyi szolgálati jogviszonyban csupán az orvosok fele dolgozik, az állami egészségügy így továbbra is erőteljesen támaszkodik a vállalkozóként dolgozó orvosokra. 64,5 százalékuk, azaz közel kétharmaduk számolt be anyagi helyzetük javulásáról a márciusi béremelés óta. Akadnak azonban olyanok is, akik helyzetük romlásáról számoltak be, ezt főként a hálapénz és a másodállás megszűnésének, valamint az ügyeleti díjak csökkenésének tulajdonítják.

Az alapbér emelésével az orvosok körülbelül négyötöde elégedett, az ügyeletet illetően azonban már erőteljesebben megoszlanak a vélemények. Minden ötödik válaszadó szerint összegszerűen csökkentek a díjazások, 31 százalékuk számolt be növekedésről.