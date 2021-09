Ez utalhat a keresztneve kezdőbetűjére, de a kommentelők tippjei között ez csak az egyik feltételezés. A fotót éppen aznap tette közzé, amikor a kötcsei találkozót tartja a kormánypárt holdudvara.

A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt, idén azonban megrendezik a pikniket – a kormánypárti elit éves találkozója a Somogy megyei Dobozy-kúrián van. A találkozót a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) szervezte, a 20. rendezvény mottója ezúttal a Rákóczi-szabadságharc zászlóira hímzett latin jelmondat lett: Cum Deo pro Patria et Libertate, aminek jelentése: Istennel a hazáért és a szabadságért. A rendezvény kiemelt programja Orbán Viktor politikai helyzetértékelő beszéde, amely most irányadó is lehet a kampány nyitányához és a jövő évi választáshoz.

Pénteken Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára rövid bejegyzést tett közzé, amelyből kiderült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök társaságában készültek fel a mai kormánypárti piknikre.

Előbb próbára, aztán munkára – Felkészülés a holnapi kötcsei találkozóra

– írta a politikus, akit Orbán Viktor nevezett ki augusztus 22-én maga mellé politikai igazgatónak. Ennek értelmében az államtitkári pozíciója mellett politikai, közpolitikai, társadalom- és gazdaságpolitikai, illetve egyéb kérdésekben tanácsaival segíti a miniszterelnök tevékenységét és döntéseinek előkészítését, valamint koordinálja a miniszterelnöki főtanácsadók munkáját.

Az Index úgy tudja, hogy a választásokhoz közeledve

a miniszterelnök saját imázsépítésbe kezd, és a közösségi oldalán megosztott logó is ennek egyik kezdő lépése lehet.

A kormányközeli kutatóintézet, a Századvég felmérése szerint Orbán Viktor kormányfőt a magyar felnőtt lakosság 54 százaléka látná szívesen miniszterelnöki pozícióban, míg az ellenzék egyik legesélyesebbnek számító miniszterelnök-jelöltjét, Karácsony Gergelyt 34 százalék támogatná. Az Index információi szerint a választási kampányban Orbán Viktor személyére és teljesítményére helyeznék a hangsúlyt, mivel a miniszterelnök népszerűbb, mint a Fidesz.

A miniszterelnök mai posztja alatt egyelőre a kommentelők is csak találgatnak, hogy mire gondolhatott Orbán Viktor.