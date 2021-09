Nem is kérték neki az oltást, de még védettségi igazolványt is kapott egy pécsi kisgyerek

Annak ellenére kapott az oltásról szóló védettségi igazolványt egy pécsi gyermek, hogy a szülei még csak nem kérték, hogy oltsák be. Az édesanya azt mondta, hogy teljesen értetlenül állnak az eset előtt – derül ki az ATV híradó riportjából.

Kaptunk az iskolától egy kérdőívet, azt kitöltöttük, hogy nem kérünk oltást, visszaküldtük augusztus 20-án.

Tegnap kaptunk egy levelet, benne egy védettségi igazolvánnyal, amit leolvastam a QR-kód olvasóval és érvényes a kártya, eszerint nyolcadik hó 25-én Pfizerrel be lett oltva a gyerek

– mesélte az édesanya.

A Pedagógus Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Pécsett élő ügyvivője azt mondta az esetről: a legnagyobb baj az, hogy az iskolákra olyan adatok kezelését bízzák rá, amelyekhez semmi közük nincs. Szerinte ez is közrejátszhatott abban, hogy olyan személyt kapott igazolást az oltásról, aki nem is kért és így nem is kapott a vakcinából.