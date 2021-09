Bemutatkozik az iPhone 13, érkezik a jövő vidámparkja, Gyurcsány Ferenc nem érti

Kerek egy hét múlva virtuális eseményen mutatja be legújabb telefonját az iPhone. A technikai részletekről korábban is írtunk már, ám most újabb adalékok érkeztek.

Intellektuális vidámpark, Budapestre érkező jövő. Tudomány és technika, ember és civilizáció. Kellően titokzatos? Pedig egyszerű az egész. Itt kiderül minden.

Gyurcsány Ferenc exminiszterelnök formállogikai fejtörőre invitálta honfitársait. A gondolatfutam kiindulópontja az volt, hogy ő még nincsen börtönben, pedig a jobboldaliak szerint állítólag ő az ördög maga. Mi lehet a megfejtés? A lehetséges következtetésekről bővebben itt olvashatnak .

Ma kiderült minden – amit valaha tudni szeretett volna, de sosem mert megkérdezni – a barlanglakásokról is. A fotókkal bőségesen illusztrált válaszokat itt találja.

Külpolitikai cikkeink sorában természetesen megkerülhetetlen volt az afganisztáni helyzet. Végigelemeztük az új tálib kormány tagjai körüli furcsaságokat. Annyit elárulhatunk kedvcsinálónak, hogy az FBI is szóba kerül.