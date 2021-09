Összecseréltek két újszülöttet a hódmezővásárhelyi kórházban

Egészen hihetetlen történet esett meg a minap az egyik Csongrád-Csanád megyei egészségügyi intézményben. Történt ugyanis, hogy a hódmezővásárhelyi kórházban két újszülöttet összecseréltek – írja a szeged365.hu.

A szülészeten elkövetett malőr ráadásul a szülők sem vették észre. Mi több, egyik kisbabát már haza is vitték a szülők, de mire hazaértek, már csörgött is a telefon, hogy összecseréltek két kisbabát. Az egyik apa nyilatkozott is a portálnak.

Múlt hét előtt pénteken született meg a fiam. Megkaptuk a gyerekünket és a papírokat, majd indultunk is haza. Siettünk a taxihoz, ami már várt bennünket, hazaértünk. Pont, amikor betoppantunk, ránk telefonált a kórház, hogy a fiunk, Dajka Zoltán Noel ott van bent, náluk. Érdekesnek találtuk, mert ugye mi már hazahoztunk egy gyereket. Mondták, hogy ellenőrizzük a baba csuklóján lévő karszalagot a gyermek születési adataival, amit megnéztünk, és tényleg rá volt írva egy másik név. Szikrázott a szemem, amikor megláttam

– elevenítette fel a történteket az apa, Zoltán. Hozzátette:

Ugyanúgy ott volt az orrán néhány pötty, mint a miénknek. Nagyon hasonlítottak. Még jó, hogy nem vitték még haza a fiunkat, mivel ők makóiak voltak. Taxit hívtunk, mondták, fél óra várakozási időre számítsunk. Életem leghosszabb fél órája volt, ezt követően újabb 15 perc alatt értünk be, aztán ott volt előttem a nőgyógyászat ajtaja, amin csak csengetésre lehet átjutni. Tenyérrel szétpattintottam a mágneszárat, a kelleténél talán egy kicsivel nagyobb lendülettel. A másik apuka egy szót nem szólt. Mondom akkor jó, megfogtam a karját, gyerünk be, mondtam neki, úgy gondolom, a Te gyerekedről is szó van.

A kisbabák szerencsére egészségesek, ahogyan az édesanyák is, és már az igazi szüleikkel vannak. Zoltán elmondása szerint a kórház elismerte a hibát, és hamarosan kapni fog egy bocsánatkérő levelet.