Nemzetközi pert indít a BKK, amiért nem működik az e-jegyrendszer

Nemzetközi bíróságon indít pert az elektronikus jegyrendszer megalkotója, a német Scheidt & Bachmann ellen a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt.

A német cég 91 millió euróért (akkori áron 27 milliárdért) vállalkozott az elektronikus jegyrendszer tervezésére, kiépítésére és üzemeltetésére, amelyet hét fázisban valósítottak volna meg. A BKK szerint ebből a cég csupán négyet teljesített, ezért indítanak pert. A Népszava úgy értesült, hogy a BKK döntését a főváros vezetése is támogatja.

A projekt vesztesége a legfrissebb fővárosi számítások szerint több mint kilencmilliárd forintra rúg.

Ráadásul a teljes költség azóta az eredetileg vázolt 27 milliárdról 37 milliárdra nőtt, miközben a rendszer azóta sem működik, a megvásárolt jegyleolvasók és kapuk azóta is a raktárban állnak. A per indításának lehetősége már korábban is felmerült. Karácsony Gergely főpolgármester korábban „az elmúlt évek legnagyobb budapesti botrányának” nevezte az ügyet, és azt mondta, hogy mindenképp meg kell találni a felelőst.

A városvezetés jelenleg is dolgozik ezen, ugyanis az előző városvezetés korrupciógyanús ügyeit vizsgáló bizottság nemrég döntött úgy, hogy az üggyel kapcsolatban Vitézy Dávid, a projekt elindítója, Szeneczey Balázs korábbi illetékes főpolgármester-helyettes, valamint az e-jegyrendszer bukása miatt menesztett egykori BKK-vezér Dabóczi Kálmán mellett

Tarlós István korábbi főpolgármestert és Walter Katalint, a BKK jelenlegi vezérigazgatóját is meghallgatják.

Azt, hogy pontosan milyen problémák voltak az e-jegyrendszer projektjével, korábban ebben a cikkünkben foglaltuk össze.