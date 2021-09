Orbán Viktor és Semjén Zsolt megmondta Ferenc pápának, hogy az Európai Unió megtámadta Magyarországot

Semjén Zsolt hétfőn a Kossuth rádió vendége volt, ahol arról beszélt, mi hangzott el a magyar politikai küldöttség találkozóján vasárnap Ferenc pápával. A Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese Erdő Péter bíborossal együtt fogadta a Liszt Ferenc nemzetközi Repülőtéren a katolikus egyházfőt, aki az 52. Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére érkezett.

Ferenc pápa később Orbán Viktor miniszterelnökkel és Áder János köztársasági elnökkel külön is találkozott. Jelen volt Semjén Zsolt is, aki az eddig ismerteken túli részletekbe is beavatta a hallgatókat.

Ferenc pápa nagyon örült annak, hogy csökkent az abortuszok száma, nőtt a házasságkötések száma, és jeleznünk kellett, hogy a családvédelmi intézkedéseink miatt támadás alatt állunk Brüsszeltől

– mondta Semjén Zsolt, aki szerint Ferenc pápa kijelentette, hogy „a család az apa, anya, gyerek, pont”.