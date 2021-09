Nem tudja feldolgozni Sas József halálát az özvegy

Az elmúlt évtizedek nagy nevettetője, a Sas kabaré és a Mikroszkóp színpad házigazdája, Sas József 2019-ben agyvérzést kapott, majd elkapta a koronavírust. Nagyon rossz állapotba került, végül 2021 januárjában meghalt.

Özvegye, Zsuzsa asszony azóta sem tudja feldolgozni a tragédiát, a férje elvesztését. Bezárkózott a házába, és próbálja feldolgozni Sas József elvesztését, lelkileg felépülni.

A Blikk most megszólaltatta az özvegyet, aki még mindig maga alatt van, és csak nyugalomra vágyik.

Most csönd van körülöttem, és jelen pillanatban ezt is akarom. Még mindig nagyon nehéz ez az egész nekem, de jólesik most az egyedüllét. Nem is akarok a fájdalmamról beszélni, és hogy őszinte legyek, még nem is tudok, türelmet kérek