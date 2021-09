Ötezer forint elszállítási díjat kell fizetnie annak, aki használat után nem gyűjtőállomáson rakja le a MOL Bubi kerékpárt – derült ki a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) MTI-hez eljuttatott közleményéből.

Nem a bírságolás a célja az elszállítási díj bevezetésének, hanem az, hogy így előzzék meg a helytelen használatot. Így a ha valaki a jövőben nem a hivatalosan kijelölt gyűjtőállomáson zárja le a bérlést,

figyelmeztető üzenetet és e-mailt kap majd.

Az elszállítási díjat percalapú használatként fogja levonni a rendszer a felhasználó regisztrált bankkártyájáról a napi elszámoláskor.

Korábban az Index is beszámolt, hogy a BKK szeptember 15-től bevezeti az elszállítási díjat a MOL Bubiknál.

A közbringarendszert egyre többen vették igénybe az elmúlt időszakban, és augusztus 31-ig összesen 684 ezer utazás történt, vagyis a megújult kerékpárok nagy népszerűségnek örvendenek, és mindössze 100 nap alatt sikerült megdönteni az eddigi éves rekordot – 2015-ben 652 ezerszer használták a Bubit.

A fokozott érdeklődés persze problémákat is szül, így sokan jelezték, hogy nincs elegendő bicikli a gyűjtőállomásokon, a BKK ezért is vezeti most be az elszállítási díjat.