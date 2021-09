Győrfi Pál semmit nem bánt meg

Egy-két perc veszteglés a dugóban is képes jelentősen csökkenteni a beteg túlélési esélyeit, bár az Országos Mentőszolgálat a legkorszerűbb eszközökkel, egyedülálló mentésirányító rendszerrel végzi a munkáját, a fővárosi dugók így is hátráltatják az életmentést – nyilatkozta a hirado.hu-nak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki egyben a koronavírus elleni harcnak is meghatározó arca.

A szóvivő elmondta, hogy nem a koronavírus az egyetlen vírus a világon, a legkülönbözőbb fertőző betegségek miatt is szükség lehet a mentők segítségére, így a mentőszolgálat sem a nulláról indult a járvány hazai berobbanásakor. Győrfi Pál elmondta: konkrét tervek és forgatókönyveik voltak a járványhelyzetre.

Szerinte az első hullám a „Maradjanak otthon!” üzenetével minden idők legintenzívebb kommunikációs kampányát hozta el. A 38 éve mentőspályán lévő Győrfi azt is hozzátette: egyáltalán nem bánja, hogy később mém lett belőle, mert így a gyerekek is megismerték.

Győrfi Pál úgy látja, hogy mire elkészült a védőoltás, addigra az emberek egy része teljesen szélsőséges és irracionális gondolatoktól vezérelve utasította el azt. Ő azonban továbbra is azon az állásponton van, hogy a védőoltás a megoldás.

Arra a kérdésre, hogy jelenleg hány mentőegység végzi a munkáját Budapesten, úgy reagált:

ez leginkább az esetszámoktól függ.

Elmondása szerint jelenleg átlagosan 100-120 mentőegység dolgozik Budapesten, de ebben nincs benne a betegszállítás.