Adrenalinvadászokat és rapsicokat üldöz a rendőrség

Javában tart a szarvasbőgés időszaka, az orvvadászok pedig nem tétlenkednek. Közben Somogy megye erdőkben gazdag vidékén gyakran ki sem derül, ha egy rapsic garázdálkodik valahol, ezért a rendőrség tavaly nagyszabású akciót indított a kézre kerítésükre.

A Kadarkút-Mike vonaltól délre fekvő terület például néhány éve még az orvvadászok Mekkája volt, de ma már kevesebb nyom utal a jelenlétükre – nyilatkozta a Sonline hírportálnak a csökölyi vadásztársaság képviselője. Bognár Zsolt, az Aranyszarvas vadásztársaság titkára azt is elmondta, hogy az illegális fegyverviselésért letöltendő börtönbüntetés jár, és ha valakit letöltendő szabadságvesztés fenyeget, akkor bizony alaposan fel is készül.

A kis somogyi falvakban környékén jellemzőbb, hogy a közelben lakók és a csavargók hurkolással igyekeznek vadat ejteni, nagy szenvedést okozva ezzel a csapdába esett állatnak.

Rengeteg hurkot leszednek a hivatásos vadászok, de a bizonyítás nem könnyű.

Védekezhetnek azzal a vadorzók, hogy csupán sétáltak az erdőben, és még ha éppen viszik is az elejtett vadat, akkor is mondhatják, hogy csak úgy találták a hurokban, sőt, ha valaki fegyvert használ, akkor is állíthatja, hogy nem ő lőtt, csupán rábukkant a vad tetemére, és éppen viszi be a rendőrségre – mondta csökölyi vadász.

A rendőrség is megerősítette, hogy sok eset marad rejtve.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságon évente tízes nagyságrendben indul eljárás orvvadászattal összefüggésben. Tapasztalataik szerint egyre inkább elválik egymástól a mélyszegénységben élők hurkos módszere, és a technikailag jól felszerelt, tehetős orvvadászok tevékenysége. A rendőrség rendelkezésre álló adatai szerint az utóbbiak egyre inkább használnak speciális eszközöket, például hőkamerát is az éjszakai portyákhoz.

Közben egyre több ügy végződik a bíróságon. A tavaly indított akciósorozatban eddig négy nagyobb bűnbandát számoltak fel a rendőrök Somogyban.

Lebuknak az úgynevezett adrenalinvadászok is,

akik vendégként érkeznek az ország más részeiről, és külön izgalmat okoz nekik, hogy tilosban járnak. Ők gyakran legálisan rendelkeznek lőfegyverrel, de ha orvvadászaton érik őket, akkor a hatóság azonnal bevonja a fegyvertartási engedélyeiket.