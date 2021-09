Orbán Viktor bejelentette, év végéig meghosszabbítják a rendkívüli jogrendet

Cikkünk folyamatosan frissül!

Dermesztő pillanat volt a magyar politikában – jelezte Orbán Viktor, hogy 15 év után sem változott a véleménye Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéről.

A miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjújában ijesztőnek nevezte, hogy „ez a múlt” ma is vissza akar térni. Véresre verték az embereket, az emberek ellenében kormányoztak – idézte fel, és összehozta a 2006-os rendőri erőszakot a politikai döntésekkel, szerinte ugyanis ezt a helyzetet gazdasági lépések is megelőzték, emelték a gázárat és elvették a családtámogatást. Éveket vettek el az emberek életéből, csak azért, hogy egy hazugsággal megszerzett hatalmat megpróbáljanak megtartani és a végén csődbe vitték az országot – mondta a Gyurcsány-kormányról, hozzátéve: „milyen jó, hogy talán egy év és az utolsó rossz emlék és eltűnik az életünkből”, ha a 13. havi nyugdíjat sikerül visszaadni.

A miniszterelnök ezt követően a nemzeti konzultációról is szót ejtett. Ezzel kapcsolatban kifejtette, azt remélték, hogy majd nemcsak négy évente kérdezi meg az emberek véleményét a választásokon, hanem megpróbálnak módszereket találni arra, hogy a fontos kérdésekről elmondhassák véleményüket.

Lehet, hogy ez rossz hír reggel, de csak abból tudunk megélni, amiért megdolgoztunk

– mondta később arról, hogy nem szabad segélyre építeni a gazdaságot. Magyarországon ma többen dolgoznak, mint 1990 óta bármikor – emlékeztetett.

Az oltás működik, nem a maszk

A megoldás nem ez – mondta Orbán Viktor arról, hogy bár nem kötelező, közterületeken egyre többen viselnek maszkot. Beszélt arról is, hogy jön a koronavírus-járvány negyedik hulláma, és az oltás az, ami működik, és kisebb a kockázat, ha valaki beoltatja magát. Általánosan nem lehet elrendelni a kötelező oltást, mert „ezt a magyar ember gyomra nem veszi be”, de ő mindenkit kér, hogy oltakozzon.

Év végéig meghosszabbítják a rendkívüli jogrendet

– jelentette ki.

A koronavírus-járvány miatt látták szükségét annak, hogy elindítsák a folyamatot, mivel a pandémia után sok nehéz kérdésben kell döntést hozni.

Én pontosan tudom, hogy az emberek erről a kérdésről mit gondolnak... és biztosan tudhatom, hogy az egész ország álláspontját képviselem

– mondta, hozzátéve, törekednek arra, hogy a konzultáción megjelenő vélemények kézzelfogható eredményekben is megtestesüljenek, mint például a hitelmoratóriumnál is tették ezt.

Nem olyan nagy baj

Arról, hogy mi a helyzet a várható gazdasági növekedéssel – amelytől többi közt a 13. havi nyugdíj is függ – azt mondta, hogy jelenleg pozitívak az előrejelzések. Kormányzati intézkedéssekkel – van ennek csínja-bínja – úgy éreztük, hogy meg tudjuk célozni az 5,5 százalékos növekedést, és most úgy tűnik, hogy sikerül is elérni ezt a célt – mondta Orbán Viktor.

Jó, ha mindenki tudja, hogy 2010 után erről a segélyalapú, Gyurcsány-féle munkáról lebeszélő gazdaság helyett egy munkaalapú gazdaságot építettünk fel. Ezért van pénz

– állította. Szerinte sok pénz jön az Európai Uniótól, de ha ebből levonja azt, amit a nyugatiak minden évben kivisznek az országból, akkor ez a mérleg már negatív. Ebből kifolyólag az EU-tagság nem a befolyó pénz miatt fontos, hanem azért mert piacot jelent Magyarországnak.

Tehát az Európai Unió mellett nekünk azért kell kiállnunk, mert csak így tudjuk eladni a munka révén előállított termékeinket

– fejtette ki a miniszterelnök, majd arra is kitért, hogy a brüsszeli helyreállítási alap valójában egy hitel, amelyet majd vissza kell fizetni, ezért

nem olyan nagy baj,

hogy az EU nem akarja odaadni. Ha nem jön a brüsszeli hitel, akkor kimegyünk egyedül a pénzpiacra és onnan pótoljuk a hiányzó forrásokat – mondta.

Go ahead

Az interjúban Orbán Viktor beszélt Budapesten tartott 52. Eucharisztikus Kongresszusról is. Óriási élmény volt – mondta, hozzáfűzve, rossz vitának tartja, hogy Ferenc pápa hány órán át volt itt az egyhetes esemény zárómiséje miatt. Szerinte a katolikus egyházfő azért jött el Magyarországra, mert el akart jönni.

Arról, hogy miről beszélgettek Ferenc pápával, Orbán Viktor azt mondta,

kerülték azokat a témákat, amelyekben nem értenek egyet, például a migráció kérdését.

Szerinte a pápa ugyanakkor nagyon örült a családügyi intézkedéseknek Ő is látja, hogy nagy erők dolgoznak azon, hogy relativizálják a családot.

[A pápa] azt mondta, hogy »go ahead«, csináljátok, és csinálni is fogjuk.

– jelezte a miniszterelnök. Arról, hogy a pápa a külföldi lapok szerint az antiszemitizmus veszélyére hívta fel a figyelmet, Orbán Viktor azt mondta, hogy szerinte mindenhol ezt teszi. Szerinte látható, hogy Budapesten nincsenek veszélyben a zsidók, ellentétben például Berlinnel és Párizzsal.

Orbán Viktor néhány hét hatásszünet után vette fel újra a fonalat, reggel 6:55 -kor már posztolt is az interjúról a Facebookon.