Dobrev Klára ünnepre, Karácsony Gergely győzelemre készül

Szombat reggel elstartolt az előválasztás. A kampányfinisben Dobrev Klára és Karácsony Gergely is gyűlést szervezett. Az Index stábja mindkét helyszínre ellátogatott, ahol azt igyekeztünk megtudni, kire és miért szavaznak az emberek, hogy mit gondolnak a többi jelöltről, valamint hogy akkor is szavaznának 2022-ben az ellenzékre, ha nem a favoritjuk lenne a közös miniszterelnök-jelölt. Karácsony Gergelyt arról is megkérdeztük, maradna-e főpolgármester, ha végül nem ő lesz Orbán Viktor kihívója