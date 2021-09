Márki-Zay Péter: Nem ördögtől való lenne statisztikát vezetni arról, hogy ki a cigány és ki nem

A 444.hu tudósítása szerint Márki-Zay Péter az 1 Magyarország Kezdeményezés beszélgetéssorozat keretében fejthette ki pénteken, hogy mit tud ígérni a romáknak és a szegényeknek. Mivel az ellenzéki előválasztás jelöltjei között alig találni cigány származású indulókat, az 1 Magyarország Kezdeményezés az összes miniszterelnök-jelöltet beszélgetésre hívja, hogy kiderüljön, mit tennének a felzárkóztatás érdekében.

A 444.hu szerint Márki-Zay Péter méltatta a tavaly elhunyt cserdi polgármester, Bogdán László intézkedéseit. Az MMM miniszterelnök-jelöltje azt mondta róla, hogy egy karizmatikus, magával ragadó ember volt, aki rengeteget tett a cigányságért.

Márki-Zay Péter jobboldali emberként úgy gondolja, nem pénzt, hanem megbecsülést kell adni a romáknak: „nem segélyt kell adni, hanem munkát kell adni, a munkának önbecsülése is van, azt kell bebizonyítani, hogy ugyanolyan magyar ember”. Szomorúnak tartja, hogy külön hangsúlyozni kell, nemcsak romák, hanem magyarok is. Ehhez hozzátette: „a cigányok is sokat tehetnének akkor, ha a nem cigányokat nem úgy hívnák, hogy magyar”.

Az MMM miniszterelnök-jelöltje emellett azt szeretné, ha a cigányok büszkék lennének a származásukra, és megszűnnének azok az előítéletek, „amik miatt a cigány gyerekek maguk is hajlandók megelégedni azzal, hogy belőlük esetleg nem lesz orvos vagy ügyvéd. Ne elégedjen meg vele! Ha ő bármi akarna lenni ebben az országban, lehessen bármi!”

Ugyanakkor Márki-Zay Péter elismerte, hogy ma nem népszerű a cigányságért kiállni, a legtöbb politikus ezért nem beszél erről.

Szerinte egyébként „abszolút nem ördögtől való lenne statisztikát vezetni arról, hogy ki a cigány és ki a nem cigány”. Példaként hozta, hogy az Egyesült Államokban is lehet tudni, hogy milyen származású tanulóból mennyi van, „és ez azért nagyon jó, mert onnantól kezdve segíteni sem lehet, ha nincs statisztika”.

Azt is kifejtette: a pozitív diszkrimináció feltételének is azt tartja, hogy legyen nyilvántartás, mert ezzel adókedvezményeket vagy mikrohiteleket is könnyebben tudnának adni.