Joe Biden: fel kell készülnünk a következő világjárványra

Az amerikai elnök kedden az ENSZ közgyűlésének általános vitáján mondott beszédet, amelyben a koronavírus-járványról és Afganisztánról is szó esett.

Az MTI tudósítása szerint Biden kijelentette: azon fog dolgozni a kongresszussal együtt, hogy a megkettőzzék a fejlődő országoknak az éghajlatváltozás leküzdésére nyújtott segítséget, valamint hogy segítsék a COVID-19 világjárvány elleni fellépést.

Tudunk közösen dolgozni azért, hogy minél több életet megmentsünk, mindenhol legyőzzük a koronavírust és felkészüljünk a következő világjárványra? Vagy elpocsékoljuk a rendelkezésünkre álló eszközöket és elterjedhetnek új, veszélyesebb és fertőzőbb variánsok?

– tette fel a költői kérdést Biden.

Az amerikai elnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Egyesült Államok újabb kötelezettségvállalásokat jelent be szerdán a kevésbé fejlett országok átoltásának serkentése érdekében. Biden egyben arra is ígéretet tett, hogy megkettőzi a legszegényebb országoknak az Egyesült Államok által az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez nyújtott nemzetközi segítséget, de konkrét összeget nem közölt.

Ahhoz, hogy a saját népünket szolgálhassuk, mélyen elkötelezettnek kell lennünk a világ többi része iránt is

– szögezte le, ellentmondva ezzel elődje, Donald Trump „Amerika mindenek előtt” elvének.

Az afganisztáni küldetés befejezéséről Biden azt mondta, hogy az egyben az új diplomácia korszakának a kezdete.

Véget vetettünk a 20 éve tartó afganisztáni konfliktusnak, és ahogyan lezárjuk a könyörtelen háború korszakát, egy új korszakot nyitunk meg, a fáradhatatlan diplomácia korszakát a katonai beavatkozás helyett

– mondta Biden. Az elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok nem szeretne konfliktusba kerülni Kínával, de továbbra is jelen marad azokban a térségekben, ahol Kína „növekvő önbizalmat” tanúsít. Beszédében az amerikai elnök hitet tett a demokratikus értékek mellett is.

A világban a vezetők mondhatják, hogy vége a demokrácia korszakának, de nincs igazuk. Az igazság az, hogy mindenütt demokratikus világ van

- mondta, utalva ezzel a korrupcióellenes aktivistákra, az emberi jogok védelmezőire, újságírókra és békés tüntetőkre Mianmarban, Szíriában, Kubában és Venezuelában.