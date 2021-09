Terjed a delta-variáns: 289 új fertőzött, meghalt öt beteg

A kedden reggel közzétett járványügyi adatok szerint 289 új fertőzöttet mutattak ki Magyarországon, meghalt 5 beteg – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

A beoltottak száma 5 862 458, közülük 5 579 231 fő már a második oltását is megkapta.

A harmadik oltást már 626 ezren felvették.

A járvány kezdete óta összesen 818 520 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 30 141 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 780 740 fő, az aktív fertőzötteké 7639 főre emelkedett.

Kórházban 401 beteget ápolnak, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen.

Az új megbetegedéseket a delta-vírusmutáns okozza – közölték. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak, és vegyék fel az oltást mielőbb.

Az előző, hétvégi összesített adatok szerint 1072 új fertőzöttet mutattak ki, elhunyt 13 beteg. Kórházban 380 beteget ápoltak, közülük 45-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5 859 814 fő volt, 5 571 043-an kapták meg a második oltást. A harmadik oltást 612 ezren vették fel.

Lassan, de továbbra is növekszik a szennyvíz koronavírus-koncentrációja – ismertette hétfőn a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A 37. héten a szennyvízminták koronavírus-koncentrációja az országos átlagot tekintve továbbra is lassú emelkedést mutat. A vizsgált települések zömét stagnáló tendencia jellemzi, azonban Pécsett és Székesfehérváron növekedés, míg Szolnokon csökkenés tapasztalható. Az NNK tájékoztatása szerint tizenhárom városban továbbra is alacsony, kilenc mintavételi helyen pedig mérsékelt a koncentráció.

Több országban megfigyelhető, hogy a járványügyi adatok első ránézésre furcsa lefolyást mutatnak a tavalyi év hasonló időszakához képest. A friss statisztikák szerint többen vagy közel annyian voltak kórházban és lélegeztetőgépen a koronavírus miatt, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Akkor a második, most pedig a negyedik hullám vette kezdetét, mégis többen voltak kórházban az utóbbi napok statisztikái szerint, mint tavaly ilyenkor, amikor még senki sem kapott vakcinát. Cikkünkből kiderül, hogy a magyarázat az eltérésekre az oltásokban és a koronavírus delta-variánsának terjedésében keresendő.

Az Index szeptember elején kampányt indított, hogy minél többen oltassák be magukat. Mint írtuk, társadalmi felelősségünk, hogy mindenkihez szólva megértessük: visszakapott szabad életünk csak akkor folytatódhat, a nyáron a korábban megszokott kerékvágásba visszatérő közösségeink csak úgy maradnak működőképesek, ha minél többen kérik és felveszik az oltást.