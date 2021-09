Rasszista rajzfilm készült gyerekeknek, tiltakoznak a civilek

Több civil szervezet szerint rasszista elemeket tartalmazó epizód került fel egy magyar internetes rajzfilmsorozat Youtube-csatornájára.

Az oktató műfajúként megjelölt videóban egy saját családjával elégedetlen kisfiút a gyámügy áthelyez egy másik családba. A mese azt tanítja a gyerekeknek, hogy a roma emberek tanulatlanok, koszban és mocsokban élnek, az idősekkel a kutyánál is rosszabbul bánnak, és csak a segélyért tartják őket az udvar végében – hívja fel a figyelmet közösségi oldalán az egyik áldozatvédő alapítvány.

Talán nem valósul meg közösség elleni uszítás bűncselekmény, de ettől még ugyanúgy elfogadhatatlan. Ráadásul kisgyerekeknek készült, így az ENSZ gyerekjogi egyezményén is szöges bakanccsal tapos az ópusz

– fogalmaznak.

A készítőknek magánszemélyek és szervezetek is jelezték már, hogy ezt a tartalmat el kellene távolítani, mindeddig hiába. A webfilmsorozat első évada nemcsak a Kerekmese weboldalán tekinthető meg, hanem DVD-n is kiadták és az M2 is műsorára tűzte. A Tomi családja című új rész egy hete került ki a netre, ahol már 156 ezer megtekintésnél jár.