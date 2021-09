Nem sokszor kacsint ránk a nap, de akár húsz fok is lehet

Tartogatott néhány meglepetést az időjárás az elmúlt 24 órában, hiszen többfelé fagypont körüli volt a hajnali hőmérséklet, egyes helyeken pedig jégdarazáporról számoltak be a meteorológusok.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtök reggel a maradványfelhőzet gomolyosodik, illetve máshol is gomolyfelhők-képződnek, amelyek egyes részeken jobban össze is állhatnak, így akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot.

A délután második felétől észak felől fátyolfelhőzet sodródik fölénk, amely északkeleten meg is vastagszik. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között alakul, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet az idő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható nappali hőmérséklet csütörtökön

Késő este egyre vastagabb felhők vonulnak északról dél felé, hajnalban már inkább csak a délnyugati tájakon lehetnek kevésbé felhős körzetek. Elsősorban az északkeleti megyékben fordulhat elő helyenként záporeső az éjszaka második felében. Élénk, főként északnyugaton és a Tiszántúl északi részén erős lökések is kísérhetik a délnyugati, nyugati szelet, amely a hajnali órákban a Kisalföldön már északnyugatira fordul. Késő estére jobbára 11 és 16 fok közé hűl le a levegő, míg éjszaka 7 és 14 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő higanyszála.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet csütörtök este

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik járásra sem adott ki figyelmeztető előrejelzést, ami azt jelenti, hogy Magyarországon nem valószínű a kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség. Hajnalban és a reggeli órákban azonban nem kizárt az átmeneti pára- és ködfoltok kialakulása.