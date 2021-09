Vadai Ágnes visszavág Karácsony Gergely őszinte sajnálatára

Erre is jó az előválasztás. Ez a fájdalmasabb része, de megúszhatatlan – írja Karácsony Gergely a Facebookon, ahol azt fejtegeti, hogy miután megvonta a támogatást a szocialista Tóth Csabától, itt lenne az ideje, hogy a DK és a Jobbik is megtegye ugyanezt az offshore-vállalkozással összefüggésbe hozott Ráczné Földi Judit, valamint a karlendítésével a hírekbe került Farkas Péter Barnabás esetében.

Karácsony Gergely felidézte, hogy a pénteki miniszterelnök-jelölti vitában bejelentette támogatásának megvonását Tóth Csabától, miután a zuglói politikus kérdéses ügyei mellett az is kiderült a Hadházy Ákossal folytatott vitában, hogy eltitkolhatott a vagyonnyilatkozatából egy mintegy félmilliárd forint értékű ingatlant. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy etikátlannak tartja a nemrég feltárt cégügyeket, ám hozzátette:

De akkor itt és most ideje van annak is, hogy kimondjuk: nincs kettős mérce, mindenki kész és képes a saját portája előtt söprögetni. Mert ez kell a hitelességhez. Én pedig szeretném ezt személyes etikai normáim világossá tételével elősegíteni. Ha ez segített Zuglóban, talán segít Ózdon és Székesfehérváron is.