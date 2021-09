Újabb buszon nem lehet majd bliccelni Budapesten

Tovább folytatódik az első ajtós felszállási rendű járatok bővítése. Szombattól hétvégenként csak az első ajtót lehet felszállásra használni a IV. kerület és a Keleti pályaudvar között közlekedő 20E buszon − tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Hozzátették: akinek nincs érvényes jegye vagy bérlete, a járművezetőtől tud vásárolni.

A lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve az intézkedésnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt tudják ellenőrizni a jegyeket és a bérleteket.

Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét. A BKK azonban továbbra is azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy mobiltelefonon szerezzék be. Az elmúlt időszakban

az Újpest és Újpalota között közlekedő 196-os és 196A buszokon,

a III. kerületet kiszolgáló 34-es és 106-os járatokon,

a Budakeszire közlekedő 22-es járatcsaládon, a dél-pesti 66-os buszcsaládon,

a Kőbánya-Kispestet a XVIII. kerület különböző részeivel összekötő 182-es és 184-es buszokon

vezették be a hétvégékre az első ajtós felszállási rendet. A csepeli buszokra pedig már hétköznap is csak járművezetői ellenőrzés után lehet felszállni.

A Budapesti Közlekedési Központ az ősz folyamán folytatja az első ajtós felszállási rend kiterjesztését − olvasható a közleményben.